Luksusowe schrony wagnerowców w Bachmucie

Na opublikowanych zdjęciach można zobaczyć jeden z wielu wybudowanych przez nich schronów. Wszystkie ściany wyłożono płytami pilśniowymi w celu ochrony przed wilgocią i chłodem. Wewnątrz nie zabrakło też profesjonalnie zainstalowanej instalacji elektrycznej z mocnym oświetleniem. Są też półki, wieszaki na ubranie i łóżka piętrowe.

Podczas gdy żołnierze regularnej rosyjskiej armii muszą spać w zwykłych okopach, szałasach czy ziemiankach, najemnicy grupy Wagnera mogli spokojnie i bezpiecznie odpoczywać. Być może to było tajemnicą ich sukcesów. Można by rzec, że tylko brakuje płaskich telewizorów na ścianach w tych luksusowych i wygodnych schronach.

30 milionów Rosjan załatwia się w wychodkach poza domem

Wielu Rosjan na dalekiej Syberii nie może liczyć na takie wygody w swoich lepiankach. Tutaj warto przypomnieć, że wciąż ponad 30 milionów Rosjan na co dzień załatwia swoje potrzeby w wychodkach na podwórku. W luksusowych schronach wagnerowców nie było o tym mowy. Pomieszczenia do do tego przeznaczone znajdowały się w zewnętrznej części schronu, by nieprzyjemne zapachy nie przedostawały się do sypialni.