Powstanie pierwsza stacja kosmiczna ze sztuczną grawitacją. Firmy sci-fi staną się rzeczywistością

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma zostać zdeorbitowana do 2030 roku. Zanim to nastąpi, na orbicie ma pojawić się nowy kosmiczny dom na miarę XXI wieku. Wiele amerykańskich firm snuje plany na to, jak futurystyczny ma to być obiekt.

Na pewno większość elementów powstanie z nadmuchiwanych modułów. Ich zaletą jest wytrzymałość, łatwość w transporcie i montażu, a także niskie koszty produkcji. Ale to nie wszystko. Nowy kosmiczny dom będzie miał coś, co jest nam wszystkim dobrze znane z firm science fiction.