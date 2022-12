Prąd z fotowoltaiki. Ile kilowatów dziennie produkują panele w domu?

Spis treści: 01 Ile prądu można uzyskać z paneli słonecznych?

02 Gdzie idzie prąd z fotowoltaiki?

03 Do czego wykorzystać w domu prąd z fotowoltaiki?

04 Prąd z fotowoltaiki i technologie OZE

Ile prądu można uzyskać z paneli słonecznych?

Instalacje fotowoltaiczne różnią się od siebie pod względem wielkości, rodzaju podzespołów i miejsca instalacji. To od tych parametrów zależy, ile prądu można uzyskać z paneli słonecznych. Eksperci podają, że w Polsce z 1 kWp produkuje się ok. 900-1000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku.

Prąd z fotowoltaiki. Ile kilowatów rocznie produkują panele?

1 kWp: 900-1000 kWh;

2 kWp: 1800-2000 kWh;

3 kWp: 2700-3000 kWh;

4 kWp: 3600-4000 kWh;

5 kWp: 4500-5000 kWh;

6 kWp: 5400-6000 kWh;

7 kWp: 6300-7000 kWh;

8 kWp: 7200-8000 kWh;

9 kWp: 8100-9000 kWh;

10 kWp: 9000-10000 kWh.

Przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe w Polsce zużywa w ciągu roku około 4200 kWh. Ta wartość ma charakter poglądowy i może się różnić w zależności od zapotrzebowania domu na energię elektryczną.

Warto też pamiętać, że uzyski prądu są uzależnione także od zacienienia, ustawienia domu względem stron świata czy kąta, pod jakim panele są zwrócone w stronę słońca. Okresowe zasłonięcie instalacji, np. przez drzewa, realnie wpływa na zmniejszenie produkcji.

Gdzie idzie prąd z fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne pozyskują energię słoneczną. Trafia ona do inwertera (falownika), gdzie prąd stały jest przetwarzany na prąd zmienny. Gdzie idzie prąd z fotowoltaiki później? Jest konsumowany przez urządzenia w domu, a jego nadwyżki trafiają do sieci lub do magazynu energii.

Obecnie w Polsce obowiązują dwa systemy rozliczeń z zakładem energetycznym. W przypadku net-meteringu za każdy 1 kW wprowadzony do sieci można odzyskać 0,8 kW, a różnica to "opłata barterowa" za możliwość magazynowania prądu w sieci.

Od kwietnia 2022 r. wszystkie nowe instalacje są podłączane na zasadach net-billingu. Każdy kilowat wprowadzany do sieci przez gospodarstwo domowe jest sprzedawany do elektrowni, a każdy pobierany z sieci, jest kupowany. Rozwiązaniem, które pozwala ograniczyć rozliczenia z elektrownią i dodatkowo obniżyć koszty energii elektrycznej, jest magazyn energii.

Gdzie idzie prąd z fotowoltaiki, gdy akumulator jest wpięty do sieci? Część wyprodukowanej energii elektrycznej jest wykorzystywana na bieżąco, a nadwyżki zamiast do sieci trafiają do magazynu, skąd są później pobierane przez urządzenia domowe, np. po zachodzie słońca.

Do czego wykorzystać w domu prąd z fotowoltaiki?

Odnawialne Źródła Energii to nie tylko fotowoltaika. Technologia pozwala zarówno pozyskać darmowy prąd z promieni słonecznych, jak i połączyć instalację z ekologiczną pompą ciepła. Dzięki niej można zimą ogrzać przestrzeń w domu lub w większych budynkach, a latem uzyskać możliwość schłodzenia wnętrza.

Roczne zużycie energii na ogrzewanie, wentylację i c.w.u. w domu o powierzchni 150 mkw. to ok. 12 000 kWh. Przy współczynniku efektywności pompy (COP) 3,5 łatwo policzyć, że ilorazem (wynik dzielenia) równania 12 000 / 3,5 jest 3 428,57 kWh. To roczne zużycie prądu powietrznej pompy ciepła. Przy odpowiedniej wielkości instalacji fotowoltaicznej ogrzewanie domu może być darmowe.

Do czego wykorzystać w domu prąd z fotowoltaiki, gdy produkujesz nadwyżki? Dobrym sposobem jest stacja ładująca dla pojazdu elektrycznego. Przy odpowiednio dużej instalacji PV można także ładować akumulatory samochodowe po bardzo niskich lub zerowych kosztach.

Zaletą tego typu rozwiązań jest to, że są przyjazne dla środowiska naturalnego. Nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych, a dzięki temu można cieszyć z czystszego powietrza bez uciążliwych spalin.

Prąd z fotowoltaiki i technologie OZE

Energia elektryczna jest dzisiaj praktycznie niezbędna dla codziennego funkcjonowania. Bez niej trudno o ulubioną kawę z ekspresu o poranku, a dla pacjentów szpitala to nawet "być albo nie być", jeśli technologia pomaga podtrzymywać funkcje życiowe.

Panele fotowoltaiczne to wygodne rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć rachunki za prąd nawet o 90%. Instalacja może wspierać inne technologie OZE jak np. pompę ciepła. Dzięki temu nie dość, że zrobi się nieco więcej miejsca w dotychczasowej kotłowni, to ogrzewanie może być darmowe. Prąd z fotowoltaiki to przyjazne rozwiązanie dla środowiska i portfela.