Spis treści: 01 Co zużywa najwięcej prądu w domu?

02 Jak oszczędzać prąd w domu? 10 podstawowych zasad

03 Jak obniżyć rachunki za prąd?

Od stycznia 2023 roku wprowadzona zostanie stała cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do rocznego zużycia 2000 kWh rocznie.

Limit będzie wyższy i wyniesie 2600 kWh rocznie w przypadku gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna oraz takich, gdzie jest co najmniej troje dzieci oraz gospodarstw rolniczych.

Ograniczenie zużycia prądu o 10 procent w 2023 roku przez gospodarstwa domowe w stosunku do roku 2022 będzie się wiązało z 10-procentowym rabatem całego rachunku za prąd.

Reklama

Po przekroczeniu założonego limitu trzeba będzie z kolei zapłacić więcej za energię elektryczną. To powinno nas skłonić do oszczędzania prądu. Nie trzeba z tym czekać do 1 stycznia. Można robić to już teraz.

Co zużywa najwięcej prądu w domu?

Zanim sprawdzimy, jak oszczędzać prąd w domu, przyda się odpowiedź na pytanie, jakie urządzenia zużywają go najwięcej. Na samej górze sprzętu drenującego portfele jest płyta indukcyjna. Zakładając, że używana godzinę dziennie na dwóch palnikach bez wysokiego poziomu mocy, możemy przyjąć normę 4 kilowatów.

Przyjmując średnią stawkę za kWh 0,78 zł, miesięcznie za używanie płyty indukcyjnej trzeba zapłacić ok. 120 zł. Rocznie to nawet 1440 zł.

Na drugim miejscu zestawienia znajduje się oświetlenie. Jeżeli trzy żarówki 100W działają dziennie przez pięć godzin, zużycie prądu to ponad 550 kWh rocznie. Mnożąc przez tę samą średnią stawkę, za oświetlenie zapłacimy ok. 430 zł.

Co zużywa najwięcej prądu w domu? Praca zdalna na stacjonarnym komputerze działającym 8 godzin dziennie to ok. 315 kWh rocznie. Rachunek to ok. 250 zł. Zmywarka klasy energetycznej D, która działa raz dziennie potrzebuje 240 kWh prądu rocznie. To oznacza rachunek w wysokości ok. 190 zł.

Nieco mniej, bo 160 zł rocznie zapłacimy za używanie lodówki tej samej klasy. Czajnik elektryczny, działający codziennie przez pół godziny, rocznie zużywa 240 kWh prądu. To ok. 190 zł rocznie.

Fani seriali i filmów za oglądanie telewizora pięć godzin dziennie zapłacą za rok 100 zł. To przy założeniu, że telewizor ma 40 cali i moc 70W. Laptop działający 8 godzin dziennie to ok. 140 kWh zużycia prądu. Roczny rachunek to ok. 110 zł.

Jak oszczędzać prąd w domu? 10 podstawowych zasad

Znając orientacyjne zużycie prądu konkretnych urządzeń, dokonaj selekcji i wymień sprzęt na energooszczędny. Te starsze to prawdziwie pożeracze kilowatów i chcąc oszczędzać prąd w domu, nie pomoże przy nich zmiana nawyków. Warto pamiętać, że zmieniły się naklejki energetyczne na sprzęcie AGD i telewizorach.

Jak oszczędzać prąd w domu? Konieczna jest świadoma zmiana przyzwyczajeń. Jeżeli gotujesz wodę w czajniku tylko dla siebie, nie zalewaj go do pełna. Być może dla niektórych to śmieszny argument, kiedy dzienny koszt używania czajnika to ok. 50 groszy. Tyle jednak, że bez małych zmian nie uda się ograniczyć zużycia prądu w większej skali.

Zdjęcie Jak oszczędzać prąd w domu? Korzystaj z żarówek energooszczędnych, ale nie montuj ich w miejscu, gdzie światło jest niezbędne tylko na chwilę jak na korytarzu. / Pixabay / Pixabay.com

Dlatego wyłączaj piekarnik na kilka minut przed czasem. Potrawa dopiecze się w tzw. cieple resztkowym. Jeżeli korzystasz ze zmywarki, wyłącz funkcję suszenia naczyń w zmywarce, dzięki czemu zużycie energii przez zmywarkę spadnie nawet o 30 proc. Nie korzystaj z oświetlenia sztucznego, jeżeli oświetlenie dzienne jest wystarczające.

Pralkę i zmywarkę włączaj tylko w momencie, kiedy są pełne i korzystaj z funkcji EKO. Jeśli posiadasz panel fotowoltaiczny, zaplanuj czynności tak, aby pokrywały się z okresem najwyższego nasłonecznienia. Choć często krytykowane, oszczędzać pomogą żarówki energooszczędne. Pamiętaj, że te nie nadają się do ubikacji czy przedpokoju ze względu na duże zużycie prądu w momencie zapalania.

Unikaj trybu czuwania. Brzmi to banalnie, bo mała lampka sygnalizująca gotowość do pracy to tylko 2 waty na godzinę, jednak w skali roku robi to sporą różnicę. Wyłączaj sprzęty na noc. Jeżeli codzienne włączanie i wyłączanie z gniazdka po kolei telewizora czy konsoli jest problemem, zainwestuj w listwę przepięciową.

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Jak oszczędzać prąd w domu? Nie brakuje głosów, że chociażby wyłączanie trybu czuwania to oszczędność kilkunastu złotych rocznie. Dla niektórych nie jest to warte fatygi, warto jednak myśleć bardziej globalnie, szczególnie w obliczu kryzysu energetycznego i możliwością zimowych blackoutów.

Co jeszcze można zrobić i jak obniżyć rachunki za prąd? Rosnące ceny można obniżyć, korzystając chociażby z dostępnych świadczeń, które mają ratować domowe budżety. Warto sprawdzić, czy przysługuje nam dodatek osłonowy. Ten, w zależności od dochodu wielkości gospodarstwa, wynosi od 400 do 1437,50 zł.

Jak obniżyć rachunki za prąd? Warto zastanowić się nad zmianą taryfy na nocną i weekendową. W zależności od regionu kraju obowiązuje od 13.00 do 15.00 i od 22.00 do 6.00 rano. Jeżeli całe dnie spędzasz w pracy, a pranie, zmywanie czy gotowanie zostawiasz na noc, warto pomyśleć o nocnej taryfie. Zazwyczaj prąd jest tańszy nawet o połowę.