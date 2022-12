Prawo do bycia zapomnianym rozszerzone. Google będzie miało co robić

Co warto wyjaśnić, wyrok jest odpowiedzią na sprawę, w której dwóch menedżerów inwestycyjnych zwróciło się do Google z żądaniem usunięcia wyników wyszukiwania swoich nazwisk, które prowadziły do artykułów krytykujących ich model biznesowy. Twierdzili, że oskarżenia są fałszywe, a dołączone do wpisów miniatury wyrwane z kontekstu. Google odmówiło usunięcia tych wpisów, tłumacząc to faktem, że nie jest w stanie stwierdzić, czy informacje są nieprecyzyjne czy nieprawdziwe.



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiewa te wątpliwości i pomaga w kształtowaniu interpretacji rozporządzenia o ochronie danych (RODO).



Mówiąc krótko, mamy prawo nie tylko do usunięcia na żądanie swoich danych osobowych, ale i informacji nieprecyzyjnych czy po prostu nieprawdziwych - dla osób prześladowanych czy oczernianych w sieci może to być narzędzie alternatywne do pozwów sądowych, jeśli te nie chcą ich składać, choć wyszukiwanie i zgłaszanie takich wpisów z pewnością będzie pracochłonnym zajęciem.

Do tego wyrok nie odpowiada na pytanie, co z parodiami, memami i innymi formami satyrycznymi. Nie jest na przykład jasne, czy możemy prosić Google i innych dostawców o usunięcie treści, które są nieprawdziwe, ale celowo, bo przybierają formę żartu. Albo co z treściami, w których tylko jedna informacja jest nieprawdziwa - Google usunie tylko zgłaszany fragment czy cały wpis, co może teoretycznie prowadzić do wielu nadużyć?