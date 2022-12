Przejedź się z PKP Intercity wyjątkowym wagonem ze Szwajcarii

PKP Intercity niedawno zapowiedziało, że w nowych składach nie znajdziemy już wagonów restauracyjnych, dzięki czemu w podróż będzie mogło wyruszyć więcej pasażerów. Tymczasem teraz pojawia się ciekawa informacja o wynajęciu specjalnych wagonów ze Szwajcarii. Co szykuje przewoźnik?

Wideo youtube

Na trasie Graz - Przemyśl od 11 czerwca 2023 roku mają pojawić się wagony z panoramicznymi oknami o nazwie Apm61 Pano. Te zostaną wynajęte od Kolei Szwajcarskich SBB. Jak podaje PKP Intercity, wagony zostaną włączone do składu EC/IC 104 Porta Moravica, kursującego przez Wiedeń, Ostrawę oraz Kraków.

Reklama

PKP Intercity z wagonem z panoramicznymi oknami

Oprócz wagonów pierwszej klasy Apm61 Pano, pojawią się też te z drugiej o nazwie Bpm61. Na co dzień kursują one w składzie EC 163/164 na trasie Zurych - Graz. Chociaż włączenie wagonu z panoramicznymi oknami do składu kolejowego nie jest nowością w Polsce, bo już takie dobrodziejstwa testowano w 2021 roku w pociągu CEE, to jednak dopiero teraz w końcu zagoszczą na dobre.

Panoramiczny wagon transeuropejskiego pociągu CEE to gratka dla fanów kolei i entuzjastów rozkoszowania się pięknymi polskimi krajobrazami zza okien pociągu. PKP Intercity ma nadzieje, że innowacja w podróżach sprawi, że z kolei będzie korzystało więcej ludzi, a ci, co już robią to regularnie, będą z większą przyjemnością pokonywali długie dystanse tym środkiem transportu.