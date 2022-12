Apple Car jednak z kierownicą

Dziennikarz Mark Gurman z Bloomberga dotarł do informacji, że samochód Apple ma przypominać zwykłego "elektryka", jaki oferują światowi producenci samochodów. Przede wszystkim ma być znacznie tańszy, niż planowano. Jego cena ma wynosić najwyżej ok. 100 tysięcy dolarów (pierwsze przecieki dotyczące tego auta mówiły o cenie ok. 120 tysięcy dolarów). Apple już nie planuje stworzenie pojazdu w pełni autonomicznego, a opcja jazdy bez udziału kierowcy będzie dostępna na podobnej zasadzie, jak wygląda to np. w samochodach Tesli. "Apple Car" ma mieć kierownicę, a także klasyczne pedały pozwalające na przyspieszanie i hamowanie auta.