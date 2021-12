Smartfony stają się coraz ważniejszymi elementami naszej codziennej aktywności i jak się właśnie okazuje, wydajemy więcej nie tylko na same urządzenia, ale i instalowane na nich aplikacje. Z opublikowanego właśnie raportu firmy analitycznej Sensor Tower wynika, że w tym roku na mobilne aplikacje i gry, zakupy w aplikacjach, aplikacje premium i usługi oparte na subskrypcjach wydamy imponujące 133 miliardy dolarów, co oznacza wzrost o 19,7% względem ubiegłego roku.



W 2020 roku na wydatki w ramach App Store i Sklepu Play przeznaczyliśmy globalnie 111,1 mld USD, co było z kolei niemal 21% wzrostem w stosunku do 2019 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, wydatki nie rozkładają się jednak równo pomiędzy dwoma wymienionymi sklepami i użytkownicy systemu operacyjnego iOS wydają blisko dwa razy więcej niż użytkownicy Androida, co jest o tyle ciekawe, że tych pierwszych jest sporo mniej.



Wynika to z mocno zamkniętego charakteru systemu iOS, który przez brak alternatywy dla App Store, niejako zmusza użytkowników do zakupów poprzez oficjalny sklep. Ma to oczywiście swoje plusy, bo aplikacje w sklepie Apple uchodzą za dokładnie sprawdzone i bezpieczne, tymczasem użytkownicy androidowych urządzeń mają dostęp również do nieoficjalnych sklepów z aplikacjami chętnie z nich korzystają, szczególnie w Indiach czy Chinach.



Wracając do samego raportu, wydatki na aplikacje mobilne w App Store wynieść mają przed końcem roku 85,1 mld USD, co oznacza 17,7% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, a w Sklepie Play zostawić mamy w tym roku 47,9 mld USD, czyli 23,5% więcej niż w 2020 roku.

I choć pod względem wzrostu to Android wygrywa tegoroczne starcie, to w gruncie rzeczy sytuacja mocno przypomina ubiegłoroczną, kiedy to App Store wygenerował niemal dwa razy więcej przychodu.



Jeśli zaś chodzi o konkretne aplikacje, to wiele wskazuje na to, że najlepiej zarabiającą będzie w tym roku TikTok, który wyprzedził YouTube i Piccoma, czyli japońską mangową usługę abonamentową.



Najwięcej wciąż wydajemy jednak na gry mobilne, które odpowiadać mają za 67,4% wszystkich wydatków na aplikacje, co przekłada się na kwotę 89,6 mld dolarów. I choć wciąż wygląda to imponująco, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze spadkiem z 71,7% w ubiegłym roku i 74,1% w 2019 roku, co może oznaczać początek pewnego trendu. A w jakich grach wydaliśmy najwięcej? Pierwsza trójka to bez większego zaskoczenia PUBG Mobile, Honor of Kings i Genshin Impact, za którymi uplasowały się Coin Master i Roblox.