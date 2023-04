Pierwszy człon rakiety czyli Super Booster wyposażony jest aż w 33 silniki. Po ok. 169 sekundach oba moduły się od siebie oddzielą, a Starship włączy własne silniki i osiągnie prędkość ponad 28 tysięcy km/h. Na wysokości ok. 234 km wykona 3/4 okrążenia Ziemi, po czym spadnie do oceanu.



Nowa rakieta Elona Muska robi piorunujące wrażenie. Legendarna Saturn V z programu Apollo wygląda przy niej jak młodszy brat. Zabierze nas na Marsa! - zapowiada Musk.

Starship to zdecydowanie największa rakieta, jaka kiedykolwiek powstała na naszej planecie. Bije konkurencję pod każdym względem - wielkości, mocy i ciężaru. Wystarczy porównać ją do największej rakiety programu Apollo, czyli Saturn V. Gigant Elona Muska waży 150 ton, ma 120 metrów wysokości i 9 metrów średnicy.



Starship to rakieta dwustopniowa, która powstała z myślą o programie powrotu ludzi na Księżyc, a także pierwszym załogowym locie na Marsa.