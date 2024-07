Toyota tworzy eksperymentalne miasto. Będzie w pobliżu słynnej atrakcji

Marki samochodowe, zwłaszcza te bardziej luksusowe, już kilka lat temu wyszły z salonów, garaży i zainteresowały się inwestycją w nowoczesną architekturę. W 2023 roku mogliśmy poznać projekty m.in. Bugatti Residences (również realizowane przez BinGhatti w Dubaju), czy Bentley Residences w Miami Beach na Florydzie. W obu przypadkach samochody będą miały swoje windy, które pozwolą dojechać pod same drzwi apartamentu.

Z kolei Aston Martin i Lamborghini postawiły na nieco mniejsze nieruchomości. Udana realizacja 40 wilii sprzedanych jeszcze przed ich wybudowaniem zachęciła włoskiego producenta do realizacji nowego projektu o nazwie Tierra Viva. To 53 ekskluzywne wille położone na stokach andaluzyjskich wzgórz w pobliżu wioski Behanavís, niedaleko Marbelli w Hiszpanii. Miejsce od dawna jest jednym z ulubionych miejsc odpoczynku sławnych i bogatych. Aston Martin ma już jeden wieżowiec na swoim koncie, w Miami w USA. W Japonii ma powstać od podstaw dom dla lokalnego entuzjasty tych samochodów.

Do gry weszła także Toyota i to wydaję się, od razu z przytupem, bo planuje wybudować nie jeden budynek, a całe eksperymentalne miasto Woven City.

Toyota jest japońskim koncernem motoryzacyjnym działającym już niemal 90 lat. Nie powinno więc dziwić, że realizacja eksperymentalnego miasta będzie miała miejsce w Kraju Kwitnącej Wiśni. Woven City stanie w pobliżu góry Fuji. Sam projekt Toyota zaprezentowała już w styczniu 2020 roku na targach CES w Las Vegas. Po ukończeniu zamieszkają tu zarówno zwykli mieszkańcy, jak i naukowcy, którzy będą testować nowe technologie. Obecnie rozpoczął się kolejny etap realizacji planu - tworzenie zarządzanego cyfrowo miejskiego ekosystemu integrującego ludzi, przyrodę i cyfrowe technologie.

Eksperymentalne miasto Woven City. Co tam będzie?

Według azjatyckiego producenta samochodów Woven City nie będzie wielką makietą czy zamkniętym ośrodkiem testowym. Będzie to w pełni funkcjonalne miasto zamieszkiwane przez pracowników Toyoty, naukowców i wszystkich osób, którzy będą chcieli się tam przeprowadzić. Swoim codziennym funkcjonowaniem sprawdzą w praktyce działanie ośrodka jako w pełni zintegrowanego ekosystemu, ułatwiającego życie dzięki integracji technologii cyfrowych, robotyki, inteligentnych domów, bezemisyjnej, automatycznej motoryzacji, odnawialnych źródeł energii, nowatorskiego planowania przestrzeni, systemu operacyjnego miejskiej infrastruktury oraz naturalnych materiałów i zieleni.

Ciekawostka jest to, że układ ulic, chodników i zielonych promenad stworzy oryginalny splot nawiązujący do początków Toyoty, kiedy firma produkowała automatyczne krosna. Miasto powstanie na terenach dawnej fabryki Toyota Motor East Japan, Higashi-Fuji Technical Center w prefekturze Shizuokam, będzie miało powierzchnię 175 akrów. Za projekt odpowiada zanany duński architekt Bjarke Ingels - autor takich projektów, jak World Trade Center 2 w Nowym Jorku, Lego House w Danii czy siedziby Google w Mountain View i Londynie. Nowoczesna architektura oparta będzie na naturalnych materiałach budowlanych, wszystko zasilane będzie energią słoneczną i z wodoru.

Kiedy powstanie japońskie miasto?

Według oficjalnych informacji podawanych przez inwestora budowa pierwszej fazy ma zostać ukończona jeszcze w 2024 roku, a uruchomienie planowane jest na 2025 rok. Na początku będzie mogło zamieszkać tam do 360 osób na powierzchni 50 tys. mkw. Docelowo (nie podano daty) Woven City rozrośnie się do wspomnianych 175 akrów (708 tys. mkw), które będzie mogło zasiedlić ok. 2 tys. mieszkańców. Nowy projekt związany jest też ze zmianą wizerunkową firmy, która chce przekształcić się z firmy samochodowej w firmę zajmującą się mobilnością w szerokim tego słowa znaczeniu.