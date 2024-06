Bez ciężarówek i bez człowieka. Japonia stawia na transport przyszłości

Według The Japan News projekt jest omawiany od lutego przez panel ekspertów w Ministerstwie Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki, a w piątek opublikowano szkic wstępnego raportu, w którym ujawniono plany ukończenia inicjującego odcinka między Tokio a Osaką do 2034 r.

Dobrze znane problemy związane z załamaniem populacji w Japonii zwiastują poważne braki siły roboczej w nadchodzących latach, a jednym z kłopotów, który projekt ma ograniczyć, jest ciągły wzrost liczby zakupów online wraz z prognozowanym spadkiem liczby dostawców, którzy mogą przewozić towary. Kraj spodziewa się, że do 2030 r. około 30 proc. paczek po prostu nie dotrze z punktu A do B, ponieważ nie będzie miał ich kto przewieźć.

Reklama

Koniec z ciężarówkami. Czas na automatyzację

Stąd też ten nietypowy pomysł na połączenie logistyczne, którego pierwsza wersja przewiezie między Tokio a Osaką tyle samo małych ładunków, co 25 000 tirów. Dokładny sposób, w jaki to będzie przebiegać, nie został jeszcze ustalony, ale pojedyncze palety pomieszczą do tony małych ładunków i będą przemieszczane z jednego końca na drugi bez ingerencji człowieka.