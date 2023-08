Chińczycy żyją dwa lata dłużej. Zredukowali jeden czynnik

Od brązowej apokalipsy do błękitnego nieba

Jeszcze dziesięć lat temu stolicę Chin spowijała gęsta, żółta chmura smogu, która przesłaniała wszystko. Jakość powietrza była tak zła, że mówiono o tym na całym świecie, co zmusiło przywódców Chin do podjęcia radykalnych kroków. Ogłoszono wielomiliardową „wojnę z zanieczyszczeniami”. Okazuje się, że przyniosło to zaskakująco dobre rezultaty.

Najnowszy raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza opublikowany we wtorek mówi jasno. Chinom udało się odnieść rzadki sukces w walce z zanieczyszczeniami, redukując jego poziom o 42 procent w porównaniu do 2013 roku. Jest to o tyle niezwykłe, że zanieczyszczenie w niektórych regionach, zwłaszcza Azji Południowej, ciągle wzrasta.

