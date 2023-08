Bakterie lubią smog. Pomaga im walczyć z antybiotykami

Walka z zanieczyszczeniem powietrza to konieczność

A warto w tym miejscu nadmienić, że oporność na antybiotyki jest jednym z najszybciej rosnących zagrożeń dla zdrowia na świecie i według szacunków już zabija 1,3 miliona osób rocznie. Napędzają ją głównie nadużywanie i niewłaściwe używanie antybiotyków, ale nowe badanie sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza pogarsza problem.

Naukowcy nie weryfikowali tu dokładnie, dlaczego te dwie rzeczy mogą być ze sobą powiązane, ale dowody sugerują, że pył zawieszony PM2,5 może zawierać bakterie oporne na antybiotyki i geny oporności, które mogą być przenoszone między środowiskami i wdychane przez ludzi.

A że mamy jeszcze "typowe" dla zanieczyszczenia powietrza zagrożenia, wynikające z długotrwałej ekspozycji, jak choroby serca, astma i rak płuc, to kontrolowanie zanieczyszczenia powietrza staje się podwójnie ważne. Bo może znacznie zmniejszyć liczbę zgonów i koszty ekonomiczne wynikające nie tylko z tych chorób, ale i infekcji bakteryjnych opornych na antybiotyki.

Do tej pory nie mieliśmy jasnego obrazu możliwych powiązań między nimi, ale ta praca sugeruje, że korzyści z kontrolowania zanieczyszczenia powietrza mogą być dwojakie: nie tylko zmniejszy szkodliwe skutki złej jakości powietrza, ale może również odgrywać ważną rolę w zwalczaniu wzrostu i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki wyjaśniają badacze.

A co jeśli tego nie zrobimy? Modelowanie możliwych przyszłych scenariuszy wskazuje, że jeśli nie będzie zmian w obecnej polityce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, do 2050 r. poziom oporności na antybiotyki na całym świecie może wzrosnąć o 17 proc., a roczna liczba przedwczesnych zgonów związanych z opornością na antybiotyki do około 840 tys.