Pomocą w planowaniu jadłospisu oraz grafiku treningów może być mobilna aplikacja do liczenia kalorii. Z relacji użytkowników wynika, że prócz roli doradczej często odgrywa ona również ważną rolę motywacyjną!

Aplikacje do liczenia kalorii - rankingi najlepszych

Który kalkulator kalorii na telefon jest najlepszy? Ilu użytkowników, tyle opinii. Wśród kryteriów oceny znajdują się m.in.: łatwość obsługi, zasobność baz produktów, sposób planowania posiłków czy możliwość monitoringu aktywności fizycznej.

Jakie są więc najpopularniejsze aplikacje do liczenia kalorii? Rankingi internetowe wymieniają przede wszystkim trzy:

Reklama

Fitatu;

FatSecret;

MyFitnessPal.

Fitatu - lepiej spalać na rowerze czy na rolkach?

Zdaniem wielu adeptów odchudzania najbardziej przyjazną aplikacją do liczenia kalorii jest Fitatu. Intuicyjna obsługa idzie w parze z bardzo szeroką bazą produktów żywnościowych oraz dań restauracyjnych, które można łatwo dodawać do swojego jadłospisu, mając na uwadze bilans energetyczny. Atrakcyjną opcją jest możliwość skanowania kodów kreskowych z opakowań - oszczędza to czas potrzebny na ręczne wpisywanie nazw produktów.

W ramach aplikacji jest dostępna bogata baza zdrowych przepisów, z których każdy ma precyzyjnie wyliczoną kaloryczność jednej porcji. Fitatu podlicza również ilość skonsumowanego białka, węglowodanów i tłuszczy, co pomaga tworzyć zrównoważony odżywczo jadłospis.

Bardzo istotną funkcją Fitatu jest dostęp do programów treningowych oraz możliwość sparowania z aplikacjami mierzącymi aktywność fizyczną. Ułatwia to wybór zajęć sportowych w zależności od pożądanych celów fitnessowych.

Darmowa wersja Fitatu jest jednak okrojona. Aby skorzystać z takich funkcji jak tworzenie listy zakupów czy planowanie bilansu wodnego, należy wykupić wersję premium.

Zdjęcie Zrzucanie kalorii to nie tylko dieta / galinkazhi / 123RF/PICSEL

FatSecret- na telefon i na komputer!

banie o zbilansowany jadłospis nie musi jednak prowadzić do schudnięcia. Stąd aplikacja FatSecret najpierw pyta użytkownika, jakie są jego cele. Niektórzy chcą utrzymać wagę lub po prostu zadbać o zdrowie. W ramach rejestracji wypełnia się dane na temat płci, wzrostu, wieku, wagi i poziomu aktywności sportowej. Na tej podstawie aplikacja oblicza optymalny bilans kaloryczny i proponuje jadłospis.

FatSecret również ma dostęp do bazy przepisów, którą można zasilać własnymi pomysłami. Każdy produkt spożywczy występuje w kilku różnych wersjach przygotowania, a jego wartości odżywcze są przeliczane na wybrane jednostki - gramy, sztuki lub miarki kuchenne. Co ciekawe, istnieje również wersja aplikacji FatSecret na komputer, co czasami ułatwia korzystanie z niej.

Na co skarżą się użytkownicy? Aby używać wszystkich funkcji aplikacji, konieczna jest rejestracja, o którą system nagminnie się dopomina. Niektórzy krytykują również zapożyczony z krajów zachodnich system posiłków, w którym brakuje tradycyjnej polskiej kolacji.

MyFitnessPal

W rankingach najlepszych aplikacji do liczenia kalorii konsekwentnie pojawia się również MyFitnessPal. Jej globalna popularność sprawia, że w szerokiej bazie produktów znajdują się przysmaki z różnych krajów, aspekt wyjątkowo cenny w dzisiejszych czasach. Dość prosty interfejs ma swoich fanów i przeciwników, ale wszyscy zgodnie chwalą sobie możliwość analizowania bilansu wodnego.

Mimo że jest darmowa, aplikacja MyFitnessPal również wymaga rejestracji, w ramach której trzeba podać wiele danych osobowych. Sceptyków nie uspokoi zapewne fakt, że przed kilkoma laty doszło do ich wycieku. Wadą tego kalkulatora są również dość uporczywe reklamy.

Z drugiej strony użytkownicy chwalą sobie możliwość dodawania znajomych - społeczność motywuje się wzajemnie i pozwala łatwiej osiągać osobiste cele. MyFitnessPal jest także kompatybilna z krokomierzem, zaś w jej wersji na komputer można łatwo wyszukać, ile kalorii spala się podczas godziny jazdy na rowerze, a ile w czasie przejażdżki na rolkach.

Inne darmowe aplikacje do liczenia kalorii

Podobne funkcje proponują również inne mobilne kalkulatory kalorii. Aplikacja VitaScale jest chwalona za szatę graficzną oraz możliwość głosowego wyszukiwania produktów. Kcalmar pozwala z kolei realizować konkretne programy dietetyczne, łącznie z cukrzycowym, podczas gdy YAZIO oferuje indywidualne plany zrzucania kilogramów.

Każda ze wspomnianych aplikacji ma swoich fanów i na pewno ułatwia kontrolę nad jadłospisem. Pozostaje tylko wybrać odpowiednią dla siebie.