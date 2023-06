Najlepsze aplikacje na wakacje. Bez nich ani rusz!

Google Lens, czyli obiektyw Google. Zrób zdjęcie i sprawdź, co widzisz

Ile razy zdarzyło się tak, że zauważyliście jakąś niesamowitą roślinę albo majestatyczny budynek i po prostu musieliście się dowiedzieć, co to takiego? W takich sytuacjach naszym przewodnikiem i najlepszym przyjacielem jest Obiektyw Google (Lens). Apka ta przydaje się też, gdy pilnie potrzebujemy tłumaczenia. Przy użyciu aparatu albo zdjęcia możemy zidentyfikować interesujący nas obiekt i tak oto świat nie będzie miał przed nami tajemnic.

Zdjęcie / Zrzut ekranu/Obiektyw Google / materiał zewnętrzny

Nie lubię płacić gotówką, nie przepadam też raczej za zabieraniem jej gdziekolwiek w dużych ilościach. Jeżeli jadę do danego kraju i wiem, że jest możliwość płacenia kartą, zazwyczaj wybieram właśnie tę opcję. Aby jednak nie płacić każdorazowo za przewalutowanie, poleca się aplikacja Revolut. Dzięki niej w łatwy sposób przelejemy sobie pieniądze z głównego konta bankowego i za pomocą zaledwie kliknięcia wymienimy pieniądze na wybraną walutę, zazwyczaj w atrakcyjnym kursie.

Revolut przyda nam się również, jeżeli podróżujemy ze znajomymi. W prosty sposób możemy upomnieć się o oddanie pieniędzy za rachunek z restauracji itp.

Tripadvisor zaplanuje twoją wycieczkę. Niestety nie jest po polsku

Zaplanowanie wycieczki wcale nie jest proste — chcemy coś przecież zobaczyć, nie męcząc się przy tym za mocno, nie chcemy mieć jednak poczucia straconego czasu. Dobrze jest też zobaczyć najbardziej atrakcyjne miejsca w danym mieście. Jeżeli do tego znajdziemy jeszcze świetny hotel w dobrej lokalizacji oraz cenie i cudowne jedzenie, to nasza podróż zdecydowanie będzie 10/10. To wszystko z dobrymi ocenami oraz w rozsądnych cenach z oznaczeniami, kiedy jest taniej, możemy znaleźć w apce Tripadvisor. Możemy też stworzyć w niej cały plan, aby nic nam się nie zgubiło, a następnie udostępnić go towarzyszom podróży.

Niestety Tripadvisor zrezygnował z wersji polskiej serwisu i planowanie jest możliwe tylko dla osób, które znają angielski.

Zdjęcie / Zrzut ekranu/Tripadvisor / materiał zewnętrzny

Chcesz się przemieścić? Sprawdź lokalne aplikacje

Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, dobrze jest się też dowiedzieć, czy w danym kraju/mieście jest aplikacja do transportu publicznego. Z tego typu oprogramowania korzystałam np. podczas wakacji na Malcie — chociaż kierowcy lubili się pojawiać o różnych porach na przystankach, apka ułatwiła planowanie czasu oraz mniejszych wycieczek.

