Badacze odnaleźli jedną z największych struktur planetarnych w kosmosie!

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, której średnica jest 11 razy większa od Ziemi. To ogromny kolos, ale okazuje się, że poza naszym systemem są większe struktury planetarne. Jedną z nich jest egzoplaneta HAT-P-32 b znajdująca się około 950 lat świetlnych od nas. Wraz ze swoim ogonem jest naprawdę wielka.

Egzoplaneta HAT-P-32 b jedną z największych struktur planetarnych

HAT-P-32 b to egzoplaneta, która ma około 68 proc. masy Jowisza, ale przy tym jest od niego dwa razy szersza. Świat ten znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy. Szacuje się, że jest to zaledwie 3 proc. odległości Ziemi od Słońca. Tak bliskie towarzystwo ma wręcz destrukcyjny wpływ na obiekt i dlatego tworzy on jedną z największych struktur planetarnych poznanych przez ludzi.

Bliskie sąsiedztwo gwiazdy powoduje, że egzoplaneta traci swoją atmosferę i to spowodowało powstanie wielkiego ogona złożonego z uciekającego helu. Jest on ogromny, bo jego wielkość oszacowano na 18 razy większą od Jowisza. Poniżej możecie zobaczyć wizję artystyczną tego tworu.

Zdjęcie Wizja artystyczna gorącego jowisza z gazowym ogonem / Zhang et al., Sci. Adv. 9, eadf8736 (2023) / materiał zewnętrzny

Astronomowie monitorowali ogon gazowy HAT-P-32 b za pomocą ziemskich teleskopów, w tym Teleskopu Hobby-Eberly'ego na Uniwersytecie Teksasu w Obserwatorium McDonalda w Austin.

"Odkryliśmy, że z planetą powiązany jest gigantyczny warkocz gazowy z helu. Ogon jest duży — około 53 razy większy od promienia planety — utworzony przez gaz uciekający z planety." — komentuje odkrycie Zhoujian Zhang, główny autor badań i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz

Układ Słoneczny też ma planetę z ogonem

W ramach ciekawostki warto dodać, że w Układzie Słonecznym również znajduje się planeta mająca swój ogon. To Merkury, który jest położony najbliżej Słońca. Ma on słaby pomarańczowo-żółty odcień i przypomina ten, który występuje w kometach.

Ogon Merkurego powstaje w wyniki oddziaływania wiatru słonecznego na atomy sodu. Jego długość może sięgać nawet 3,5 mln km. Podobne zjawiska występują na Wenus oraz naszym Księżycu, ale w tych przypadkach nie są aż tak spektakularne, jak na najbliższej Słońcu planecie.