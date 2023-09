Jowisz został uderzony przez niezidentyfikowany obiekt. Jest nagranie

Astronom amator zarejestrował jasny błysk na powierzchni Jowisza, który wskazuje na to, że ciało niebieskie niewiadomego pochodzenia uderzyło w gazowego olbrzyma. W związku z tym, że Jowisz to największa planeta naszego Układu Słonecznego, jego gigantyczne przyciąganie grawitacyjne prowokuje to zderzeń.

Zdjęcie JunoCam wykonała to zdjęcie 2 lutego 2017 r. z wysokości około 101 000 kilometrów nad wierzchołkami chmur / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/John Landino / domena publiczna