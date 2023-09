Bardzo Duży Teleskop nieoczekiwanie odkrył egzoplanetę z trzema słońcami

Droga Mleczna pełna jest układów podwójnych, które składają się z dwóch gwiazd. W naszej galaktyce nie brakuje także tych potrójnych. Jednym z nich jest oddalony kilkaset lat świetlnych od nas HIP 81208. Naukowcy wykorzystali do obserwacji tego miejsca Bardzo Duży Teleskop (VLT) i znaleźli tam egzoplanetę.

Bardzo Duży Teleskop znalazł egzoplanetę z trzema słońcami

Europejski Bardzo Duży Teleskop znajdujący się w Chile został wykorzystany do obserwacji układu HIP 81208 i okazuje się, że w pobliżu jednej z jego trzech gwiazd znajduje się egzoplaneta. Jest to świat będący gazowym olbrzymem o naprawdę dużych rozmiarach. Jego masa została oszacowana na 15 razy większą od Jowisza.

Reklama

Układ HIP 81208 znajduje się 480 lat świetlnych od nas i jest znany astronomom od dawna. Składa się on z dwóch gwiazd oraz brązowego karła, czyli nieudanej gwiazdy. Odkrycie egzoplanety w tym miejscu było jednak zaskoczeniem. Orbituje ona wokoło mniejszej z gwiazd, która to kręci się w towarzystwie tej największej.

Zdjęcie Schemat układu potrójnego HIP 81208, gdzie znaleziono egzoplanetę / ESO/A. Chomez et al. / materiał zewnętrzny

Znaleziona egzoplaneta jest bardzo masywna. Do tego stopnia, że niewiele jej brakuje pod tym względem do klasyfikacji brązowego karła, czyli obiektu pomiędzy planetą a gwiazdą. Odkrycie jest również pierwszym tego typu. Dlaczego?

ESO chwali się odkryciem

Odkrycie zespołu jest pierwszym hierarchicznym układem poczwórnym odnalezionym za pomocą bezpośredniego obrazowania — czytamy w oświadczeniu ESO, do którego należy Bardzo Duży Teleskop. Wynika to z faktu, że egzoplanety zazwyczaj znajdowane są z wykorzystaniem metody tranzytu. Natomiast obrazowanie bezpośrednie jest zbliżone do tradycyjnej fotografii.

ESO chwali się, że tego typu odkrycie pozwoli astronomom pogłębić wiedzę z zakresu powstawania złożonych układów gwiezdnych. Warto dodać, że obecnie budowany jest jeszcze większe obserwatorium od VLT. To Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT), który otrzyma zwierciadło o średnicy blisko 40 m. Europejskie Obserwatorium Południowe buduje go na szczycie Cerro Armazones na pustyni Atakama w Chile i jest on już gotowy w połowie. Pierwsze obserwacje naukowe mają być prowadzone od 2028 r.