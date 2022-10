Drakonidy to kolejny rój meteorów, który będziemy mogli obserwować w 2022 roku.

Mogą one okazać się dobrą motywacją do obserwowania nieba. Niestety ich widoczność może okazać się ograniczona.

Maksimum aktywności Drakonidów w tym roku zbiega się z obecnością Księżyca w dużej fazie oświetlenia.

Co to są Drakonidy?

Drakonidy to październikowy rój meteorów związany z kometą 21P/Giacobini-Zinner. Spadające gwiazdy są aktywne stosunkowo krótko, ponieważ od 6 do 10 października. Przez cały ten czas wylatują one z obszaru gwiazdozbioru Smoka, który zajmuje stosunkowo duży obszar nocnego nieba.

Maksimum ich aktywności datuje się na 8 października. Niestety nie do końca wiadomo, jakiej spodziewać się aktywności. W historii ten rój niejednokrotnie nas zaskakiwał, oferując na przykład w 1933 roku aż 350 zjawisk w ciągu minuty.

Jak obserwować spadające gwiazdy w październiku 2022?

Październik odznacza się niestabilną pogodą. Ciężko trafić na warunki, w których cała noc będzie piękna i bezchmurna. Z tego powodu należy się cieszyć każdą dziurą w chmurach.

Przed obserwacjami warto zaopatrzyć się w ciepły koc, herbatę w termosie i leżak, który pozwoli wygodnie się ułożyć. Pozycja leżąca jest bardzo ważna, ponieważ pozwala objąć wzrokiem cały nieboskłon. To z kolei pozwoli wyłapać maksymalną liczbę pojedynczych meteorów, pojawiających się w różnych częściach widnokręgu.

Warto zaznaczyć, że do obserwowania spadających gwiazd nie potrzeba żadnych instrumentów optycznych. To dlatego, że meteory pojawiają się spontanicznie w losowych miejscach i poruszają się szybko. Ciężko zatem dogonić je jakimkolwiek teleskopem lub lornetką. W tym przypadku liczył się będzie refleks gołego oka.

Rola Księżyca w obserwowaniu październikowego nieba

Niestety nadchodzące maksimum aktywności Drakonidów może okazać się trudne w obserwacjach. To za sprawą obecności Księżyca, który 9 października przechodzi w fazę pełni. Oznacza to, że nawet w dniu maksimum aktywności Drakonidów przez całą noc będzie on rozświetlał nieboskłon swoim blaskiem, osłabiając widoczność słabszych meteorów. Mimo to warto próbować swoich sił w obserwacjach.