Gdzie są planetaria w Polsce? Tu zobaczysz planety i gwiazdy

Oprac.: Tomasz Wróblewski Astronomia

Sięgnąć gwiazd, nie odrywając stóp od ziemi? Już dawno wymyślono na to sposób. Wystarczy wybrać się do planetarium. Można tam dokładnie odwzorowane niebo. Gdzie są planetaria w Polsce i co dokładnie oferują odwiedzającym?

Zdjęcie Planetarium Śląskie. / Katarzyna Adamczak / INTERIA.PL