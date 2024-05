Interesujące zjawisko na niebie. Tej nocy będzie można zobaczyć "ducha"

Starty kosmicznych rakiet nierzadko kończą się efektownymi zjawiskami, które można podziwiać na niebie. Nie inaczej może być tej nocy, kiedy to Rosjanie wystrzelą Sojuza 2. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wtedy będzie można dostrzec "ducha". Co to takiego?

"Duch" na niebie to bladoniebieska chmura

Wspomniany "duch" jest zjawiskiem, które powstaje po startach rakiet i w przypadku odpowiednich warunków można je zaobserwować na nocnym niebie. Ma on postać bladoniebieskiej chmury, która powstaje z gazów wylotowych.

Najlepsze efekty są widoczne wtedy, gdy są spełnione pewne warunki. Dotyczą one Słońca, które musi być w odpowiednim miejscu pod horyzontem. Właśnie tak może być tej nocy, gdyż Rosjanie planują start własnej rakiety o godzinie 22:00. Jak wyjaśnia autor fanpejdżu Z głową w gwiazdach, czas wystrzelenia ma dla obserwatorów z Polski kluczowe znaczenie, bo obiekt będzie wtedy dobrze oświetlony przez Słońce spod horyzontu.

Jeśli start odbędzie się zgodnie z planem, to Słońce ma wtedy znajdować się 12° pod północno-zachodnim horyzontem. To powinno stworzyć optymalne warunki do zaobserwowania "ducha" będącego efektem startu rosyjskiego Sojuza 2.

Najlepsze warunki w północno-wschodniej i wschodniej Polsce

"Duch" z dzisiejszego startu Sojuza 2 w ramach misji Kosmos 2576, który zostanie wystrzelony z kosmodromu w Plesiecku (pełna nazwa placówki to Pierwszy Kosmodrom Testowy Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej) znajdującego się około 1600 km w linii prostej od Warszawy, może być widoczny w całej Polsce. Najlepsze warunki do obserwacji będą jednak mieli mieszkańcy północno-wschodniej oraz wschodniej części kraju. Wystrzelenie rakiety planowane jest na 22:00 i pozostaje wierzyć, że nie dojdzie do opóźnień. W przeciwnym wypadku warunki do obserwacji ulegną pogorszeniu. Dzisiejsza chmura na niebie powinna być widoczna jeszcze po kilku(nastu) minutach od startu misji.

Warto dodać, że niedawno spektakularny widok na polskim niebie zapewniła nam firma SpaceX. Stało się to za sprawą drugiego stopnia rakiety Falcon 9, który został poddany deorbitacji i nieco wcześniej można było zaobserwować bardzo ciekawe zjawiska.



