Wczorajsze ogłoszenia ESA było dla nas szczególnie interesujące, bo okazję dołączyć do grona europejskich astronautów miał Polak, Sławosz Uznański. Ostatecznie nie trafił do pierwszej szóstki, gdzie znaleźli się John McFall z Wielkiej Brytanii, Sophie Adenot z Francji, Pablo Álvarez Fernández z Hiszpanii, Rosemary Coogan z Wielkiej Brytanii, Raphaël Liégeois z Belgii i Marco Sieber ze Szwajcarii, ale ma zapewnione miejsce na liście rezerwowej, co i tak jest ogromnym wyróżnieniem, bo chętnych było ponad 22,5 tys. osób.

John McFall tworzy historię. Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Jak się jednak okazuje, pierwszy z wymienionych przez nas astronautów, czyli John McFall, swoją obecnością w tym elitarnym gronie tworzy historię - jest bowiem pierwszym wybranym astronautą z niepełnosprawnością. W związku z tym będzie miał dodatkowe zadanie, a mianowicie sprawdzi, jakie zmiany należy wprowadzić i ile będzie to kosztowało, aby w przyszłości w kosmos mogło latać więcej astronautów z niepełnosprawnościami.



Jak jednak podkreśla ESA, nie było tu żadnej taryfy ulgowej - wszyscy ochotnicy z niepełnosprawnościami, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie z marca ubiegłego roku, a było ich 257, musieli być w stanie przejść takie same rygorystyczne testy fizyczne i psychologiczne jak pozostali. Padło na Johna McFalla, który jako 19-latek przeżył poważny wypadek i amputację prawej nogi, ale nie przeszkodziło mu to w odnoszeniu sukcesów zawodowych i sportowych.

Pierwszy "parastronauta", jak bywa od wczoraj nazywany McFall, zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2008 roku, a do tego posiada kilka dyplomów medycznych i obecnie pracuje jako specjalista urazowy i ortopedyczny w Anglii. Nic więc dziwnego, że ESA zdecydowała się właśnie na tę kandydaturę - astronauta już wiosną przyszłego roku rozpocznie 12-miesięczny program szkoleniowy w Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii w Niemczech.

"Zawsze bardzo interesowałem się nauką, a eksploracja kosmosu zawsze była na moim radarze. Ale po wypadku motocyklowym, gdy miałem 19 lat, niepełnosprawność zawsze była przeciwwskazaniem do zrobienia tego, do wstąpienia do sił zbrojnych" - komentował wczoraj 41-latek, dodając, że ogłoszenie ESA z 2021 na nowo rozbudziło marzenia:

Przeczytałem wymagania i pomyślałem: Wow, to taka ogromna i interesująca okazja. I stwierdziłem, że byłbym bardzo dobrym kandydatem, aby pomóc ESA odpowiedzieć na pytanie, które zadali, czy możemy wysłać w kosmos osobę niepełnosprawną fizycznie?