Wakacje to idealny czas, aby nadrobić serialowe zaległości lub wciągnąć się w zupełnie nowe historie. SkyShowtime nie zwalnia tempa, aby dostarczyć swoim widzom najświeższych kinowych premier i kontynuacji znanych produkcji. Co dokładnie trafi na platformę w najbliższych tygodniach?

Seriale nowe i te dobrze znane

Już 17 lipca na SkyShowtime dostępne będą trzy pierwsze odcinki drugiego sezonu "Poker Face" z Natashą Lyonne w roli głównej. Kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień. Serial opowiada o obdarzonej nadprzyrodzoną zdolnością wykrywania kłamstw Charlie, która w każdym odcinku zbiegiem okoliczności trafia na kolejne "śmiertelne wypadki", które niekoniecznie są wypadkami... Gościnnie w drugim sezonie produkcji wystąpią Awkwafina, Cynthia Erivo, John Mulaney, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Sam Richardson i inni.

Poker Face Peacock materiały prasowe

Wszystkie odcinki "Suits (W garniturach)" pojawią się na SkyShowtime 17 lipca. Dziewięć sezonów historii pełnych wyzwań w świecie wiodącej kancelarii prawnej na Manhattanie brzmią jak idealny pomysł na binge-watching. Fabuła skupia się na cieszącym się renomą Harvey'u Specterze, który zatrudnia Mike'a Rossa - wyrzuconego z uczelni studenta o błyskotliwym umyśle. Okazuje się, że pomimo braku rzeczywistych kwalifikacji, Mike okazuje się prawniczym geniuszem dzięki swojej fotograficznej pamięci i sprytowi.

Wyłącznie na SkyShowtime 4 sierpnia pojawią się dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu "Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Nieznane nowe światy)", a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. Ten sezon rozpocznie się zakończeniem przerażającego starcia załogi U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike'a z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu.

Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Nieznane nowe światy) SkyShowtime materiały prasowe

Od 14 sierpnia na platformie pojawią się wszystkie odcinki czwartego sezonu wielkiego telewizyjnego klasyka "Law & Order (Prawo i porządek) (2021)". Jest to dramat kryminalny nagrodzonego nagrodą Emmy® scenarzysty i producenta Dicka Wolfa, który powraca z nowym sezonem, inspirowanym aktualnymi wydarzeniami z pierwszych stron gazet.

Dostępny wyłącznie na SkyShowtime pierwszy sezon "Suits LA (LA w garniturach)" będzie można oglądać już od 28 sierpnia. Pierwsze trzy odcinki będą dostępne od razu, a każdy kolejny pojawi się co tydzień. Serial opowiada o Tedzie Blacku, byłym prokuratorze federalnym z Nowego Jorku, który rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Będą emocje, będzie tajemnica, a przede wszystkim - będzie się dużo działo. W serialu występują: Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt i Bryan Greenberg. Scenarzystą i producentem wykonawczym jest twórca serialu Suits (W garniturach), Aaron Korsh.

Świeże nowości filmowe dostępne wyłącznie na SkyShowtime

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica" to ekscytująca bajka dla każdego. Pojawi się na platformie 2 lipca i z miejsca skradnie wasze serca. W tej części historii Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi, tajemniczemu złoczyńcy z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica Paramount Pictures and Sega of America materiały prasowe

Musicale wcale nie wyszły z mody, a przed nami propozycja świetnego muzycznego filmu. Nagrodzony Oscarami® "Wicked" będzie dostępny od 6 lipca. Historia opowiada o dwóch czarownicach z Krainy Oz, które pomimo dzielących je różnic postanawiają się zaprzyjaźnić. Dowiadujemy się, w jaki sposób Elphaba stała się Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda - Dobrą Czarownicą z Północy. W rolach głównych zobaczymy Arianę Grandę i Cynthię Erivo.

Wicked SkyShowtime materiały prasowe

Film dokumentalny "Flight 149: Hostage of War" obejrzymy w serwisie od 27 lipca. Przez trzydzieści lat władze Wielkiej Brytanii wciąż zaprzeczały temu, co wydarzyło się na pokładzie lotu BA 149 z Londynu Heathrow do Kuala Lumpur - prawda wychodzi na jaw dopiero teraz. 2 sierpnia 1990 r., tuż po szturmie wojsk Saddama na Kuwejt, samolot cywilny nieświadomie ląduje w środku strefy wojny. Pasażerowie i załoga zostają uwięzieni, przetrzymywani jako zakładnicy przez Saddama Husajna, stając się pionkami w szybko eskalującym kryzysie międzynarodowym, który zmieni oblicze Bliskiego Wschodu.

Dodatkowe hity na lato

Parę szybkich tytułów, które już są dostępne i gotowe na seans: "Mission: Impossible", "Poszukiwacze zaginionej Arki", bajka "Sing" oraz "Madagaskar".

A już od 1 lipca na ekranie zobaczymy "Footloose" oraz "Mamma Mia!" - również drugą część "Mamma Mia! Here We Go Again".

