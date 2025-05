HBO Max wraca. Dziwne decyzje Warner Bros. Discovery.

Max to popularna platforma streamingowa, która pod taką nazwą funkcjonuje od dwóch lat. Wcześniej serwis nazywał się HBO Max, ale w 2023 r. Warner Bros Discovery zdecydowało się na porzucenie członu "HBO". Wygląda na to, że był to błąd i teraz ogłoszono jego powrót.

HBO Max wraca po dwóch latach

Platforma streamingowa Warner Bros. Discovery ponownie będzie funkcjonować pod nazwą HBO Max. Informacja została ogłoszona w trakcie środowego eventu Upfront. Kiedy to nastąpi? Stara nazwa ma zostać przywrócona latem 2025 r. Jak wyjaśnia gigant, ma to lepiej "odzwierciedlać zawartość" serwisu.

HBO Max pod taką nazwą wystartowało w 2020 r. i był to efekt fuzji. Później platformę zaczęto zapełniać treściami innych marek należących do WBD, w tym Discovery, TLC i HGTV. W konsekwencji zdecydowano się na porzucenie członu HBO (w Polsce od czerwca 2024 r.) i taka sytuacja miała miejsce do dziś.

Decyzja związana ze zmianą nazwy na po prosu Max była tłumaczona zawartością serwisu. Warner Bros. Discovery chciało w ten sposób podkreślić, że w platformie są treści dla wszystkich. Niezależnie od wieku. Mimo to zapomniano o czymś bardzo istotnym.

HBO to marka znana z jakości

Pamiętajmy, że HBO odpowiada za wiele sukcesów w branży streamingowej. Wszak logo HBO Orginals znamy z wielu kultowych produkcji. Warner Bros. Discovery wie o tym i nawet zaczęto w ten sposób sygnować wybrane nowe seriale. Były to m.in. Pingwin czy Diuna: Przepowiednia, gdzie nie pojawia się logo Max Originals.

Powrót marki HBO do HBO Max jeszcze bardziej popchnie tę usługę do przodu i wzmocni wyjątkowość, jakiej abonenci mogą oczekiwać

Natomiast w marcu w platformie Max wprowadzono nowe logo. W bardzo jasny sposób nawiązuje ono do logotypu HBO. Coś więc musiało być na rzeczy. Okazało się, że był to jedynie wstęp do większej zmiany, którą jest wspomniany powrót platformy HBO Max.

Pozostaje wierzyć, że to już ostatnia tego typu modyfikacja i Warner Bros. Discovery nie zmieni ponownie zdania za kilka miesięcy. HBO Max istniało, będzie i niech tak zostanie.

