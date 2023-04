Kosmiczny spacer dwóch kosmonautów w związku z pracami konserwacyjnymi na ISS

Kosmiczny spacer

Nie jest to pierwszy wspólny spacer kosmonautów. W listopadzie 2022 roku misja przeniesienia chłodnicy została przerwana ze względu na awarię skafandra Prokopjewa. Miał on wbudowane wadliwe pompy podłączone do układu chłodzenia, przez co nie można w nim było opuszczać stacji. Dwóm kosmonautom pomógł kolega z zewnątrz, czyli operator ramienia robotycznego. Inżynier lotu Roscosmos, Andrey Fedyaev, który sterował ramieniem z wnętrza stacji kosmicznej. Dzięki współpracy trzech kosmonautów misja została zakończona powodzeniem.