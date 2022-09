Powierzchnia Marsa jest niezwykle intrygująca, zwłaszcza że za wieloma nietypowymi formacjami kryją się tajemnicze zjawiska. Tak również jest w przypadku jednej z fotografii, przedstawiającej marsjańskie schody, określane skrótową nazwą TAR. W dosłownym tłumaczeniu to poprzeczne grzbiety eoliczne, które powstają najpewniej przy udziale wiatru.

Ten niezwykły obraz pochodzi z amerykańskiej sondy Mars Reconnaissance Orbiter, która krąży wokół Czerwonej Planety. Do stworzenia fotografii wykorzystano kamerę HiRISE. Ta perspektywa na Marsa, może pomóc naukowcom w zrozumieniu wodnej przeszłości planety.

Jak powstają TAR-y?

Charakterystyczne zmarszczki tworzą się z podskakujących ziaren piasku, natomiast wydmy powstają z ziaren piasku przemieszczanych na większe odległości.

Jedna z hipotez związanych z powstawaniem formacji TAR mówi, że większe ziarna (np. kamyki) są zwijane na mniejszych falach. Następnie drobniejszy pył osadza się w szczelinach "nadmuchując" kamyki. To sprawia, że TAR są większe niż typowe wydmy.

Dokładniejsze spojrzenie na TAR, ujawnia sieć starożytnych kanałów, które mogły zostać wydrążone przez wodę, lawę lub jedno i drugie.

Coraz bliżej prawdy o wodzie

Obraz, który stanowi podstawę badań naukowców z University of Arizona, powstał w 2015 roku. Jest podstawą dążeń do lepszego zrozumienia historii wody na Marsie. To ważne, aby dowiedzieć się o niej możliwie najwięcej, ponieważ jest ona podstawą życia, które znamy.

Wśród naukowców toczą się dyskusje na temat tego, kiedy Mars utracił płynną wodę i czy kiedykolwiek był środowiskiem bardziej gościnnym niż obecnie. Wyjaśnienie tych wątpliwości pozwoli sprawdzić, czy kiedykolwiek na Czerwonej Planecie mogło rozkwitnąć życie drobnoustrojów.

W poszukiwaniu życia po powierzchni Marsa jeżdżą również łaziki takie, jak Curiosity i Perseverance. Ten drugi zachowuje najbardziej obiecujące próbki, aby w przypadku przyszłych załogowych misji na Marsa, astronauci mogli je zabrać na Ziemię, gdzie zostaną poddane dokładniejszym badaniom.