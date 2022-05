Najgorętsze i skrajnie nieprzyjazne! Oto ranking złych planet Układu Słonecznego

Spis treści: 01 Ziemia, najlepsza do przetrwania

02 Mars - planeta na wszelki wypadek

03 Jowisz i Saturn

04 Zielonkawy Uran i niebieski Neptun

05 Merkury, świat podziurawiony kraterami

06 Wenus w ekstremach nie ma sobie równych

Ziemia, najlepsza do przetrwania

Zestawienie najbardziej ekstremalnych miejsc w Układzie Słonecznym warto rozpocząć od Ziemi. To nasz wyznacznik idealnych warunków do życia. Średnia temperatura powietrza wynosi tutaj 16 st. Celsjusza, a mieszanka gazów w atmosferze jest idealna do oddychania.

Ziemia wyróżnia się także optymalnym ciśnieniem atmosferycznym i mało ekstremalną pogodą.

Zdjęcie Atmosfera Ziemi z perspektywy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. / NASA / NASA

Mars - planeta na wszelki wypadek

Jeśli na pewnym etapie rozwoju naszej cywilizacji Ziemia okaże się mniej gościnna, warto rozważyć przeprowadzkę na Marsa. Jest to doskonała alternatywa dla naszej planety, oferująca relatywnie łagodne warunki do życia. Ciśnienie atmosferyczne na Marsie jest blisko 100 razy mniejsze niż na Ziemi.

Zdjęcie Krajobraz marsjański z perspektywy łazika Perseverance / NASA/JPL-Caltech / NASA

Skład marsjańskiej powłoki gazowej obfituje w dwutlenek węgla, a temperatura powietrza rzadko przekracza 0 st. Celsjusza. Zdecydowanie częściej spotyka się temperaturę na poziomie od -100 do -5 stopni Celsjusza.

Jowisz i Saturn

Zdjęcie Planeta Saturn z majestatycznymi pierścieniami / NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL Team / NASA

Są raczej nikłe szanse na to, abyśmy doświadczyli gościnności któregokolwiek z gazowych gigantów w Układzie Słonecznym. To dlatego, że nie posiadają one stałej powierzchni na której można byłoby stabilnie wylądować. Pozostaje egzystencja w ich atmosferach, co wymaga odpowiedniego przystosowania.

Jowisz i Saturn mają podobny skład atmosferyczny, obfitujący głównie w wodór i hel. Na Jowiszu panuje temperatura na poziomie -108 st. Celsjusza, a na Saturnie -138 st. Celsjusza.

Zielonkawy Uran i niebieski Neptun

Zdjęcie Uran w obiektywie kosmicznego teleskopu Hubble'a / NASA/Space Telescope Science Institute / NASA

Dwie najdalsze planety Układu Słonecznego również nie są zbyt gościnne. To gazowe giganty pozbawione stałej powierzchni do lądowania. Uran wyróżnia się zielonkawym kolorem tworzonym przez chmury metanu znajdujące się w jego atmosferze. Panuje tam temperatura -195 st. Celsjusza. Znaczną część jego atmosfery także tworzą wodór i hel.

Neptun skład atmosferyczny ma podobny, lecz dodatkowo jest światem wielu ekstremów. Panuje tam najniższa temperatura powietrza (-201 st. C) i najsilniejsze porywy wiatru.

Merkury, świat podziurawiony kraterami

Zdjęcie Merkury z bliska i jego powierzchnia usiana kraterami / NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington / NASA

Pierwsza planeta od Słońca jest niemal pozbawiona atmosfery. Jej powierzchnia mocno przypomina podziurawiony kraterami Księżyc. Maksymalna temperatura, której można tam doświadczyć to +430 st. Celsjusza w ciągu dnia i -180 w nocy.

Wenus w ekstremach nie ma sobie równych

Zdjęcie Rozgrzana do czerwoności powierzchnia Wenus / NASA/JPL / NASA

Mimo, że niektórzy nazywają ją siostrzaną planetą Ziemi, to biorąc pod uwagę warunki niezbędne do przetrwania, Wenus jest totalnie nieprzyjazna. Na jej powierzchni panuje temperatura +470 st. Celsjusza, która topi ołów.

Poza tym atmosfera Wenus przesiąknięta jest dwutlenkiem węgla, a ciśnienie atmosferyczne sięga tam wartości 92 razy większej niż na Ziemi.

W górnych warstwach powłoki gazowej unoszą się chmury złożone z kwasu siarkowego, z których pada deszcz o tym samym składzie.