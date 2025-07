Na początku maja doszło do poważnej wymiany ognia pomiędzy Indiami a Pakistanem. Oba rywalizujące ze sobą państwa starły się w powietrzu, wykorzystując do walki swoje najnowocześniejsze samoloty bojowe i pociski przeciwlotnicze. Spekuluje się, że w dniach 6-8 maja pomiędzy pakistańskimi i indyjskimi siłami powietrznymi mogło dojść do największej bitwy powietrznej tego wieku, która na dodatek miała odbyć się w domenie Beyond-Visual-Range (pol. poza zasięgiem widzenia). Oznacza to, że wykorzystano do nich tylko pociski dalekiego zasięgu. Podczas tej walki doszło także do starcia technologii zachodniej oraz wschodniej.