Największa w historii symulacja odpowie na pytanie, jak powstał wszechświat

Kosmologia znajduje się na rozdrożu

Superkomputer COSMA jako prototyp do służby wszedł w 2020 roku, po czasie został rozbudowany, by w październiku 2021 roku przejść do pracy na pełnych obrotach. Ma moc 17 000 domowych komputerów PC. Aby rozłożyć ogromne obciążenie procesorów, eksperci musieli opracować nowy kod.

Kosmologia znajduje się na rozdrożu. Mamy niesamowite nowe dane z potężnych teleskopów, z których część na pierwszy rzut oka nie odpowiada naszym teoretycznym oczekiwaniom. Albo standardowy model kosmologii jest wadliwy, albo w danych obserwacyjnych występują subtelne odchylenia. Nasze superprecyzyjne symulacje wszechświata powinny dać nam odpowiedź. Profesor fizyki Carlos Frenk z Uniwersytetu w Durham.

Ta symulacja różni się od poprzednich znaczącym szczegółem. Wcześniej koncentrowano się jedynie na ciemnej materii. Teraz naukowcy uważają, że aby zrozumieć ewolucję wszechświata, pod uwagę należy wziąć również zwykłą materię oraz neutrina. Mimo że ciemna materia zdominowała wszechświat, to nie można lekceważyć roli zwykłej materii, ponieważ może to prowadzić do niepożądanych odchyleń.