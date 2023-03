Wielki Wybuch może nie być jedynym w początkach Wszechświata

Wielki Wybuch mógł nie być jedynym, który miał miejsce w początkach powstania Wszechświata, bardzo możliwe, że zaistniał też... drugi Wielki Wybuch. Być może najdonośniejszym wydarzeniem była inflacja, która spowodowała niezwykle szybki okres ekspansji. Pozostałości tego wydarzenia do dziś pozostają w przestrzeni w postaci cząstek i promieniowania.

Wielki Wybuch

20 minut po powstaniu Wszechświata, cząstki te zaczęły składać się w pierwsze protony i neutrony, podczas tego, co nazywamy nukleosyntezą Wielkiego Wybuchu. Mimo że posiadamy dokładne obliczenia mające odzwierciedlać wczesne stadia powstawania Wszechświata, nadal nie jesteśmy pewni, co do pochodzenia ciemnej materii składającej się na większość masy kosmosu. Standardowym założeniem w modelach Wielkiego Wybuchu jest to, że proces generujący cząstki i promieniowanie stworzył również ciemną materię.

Zdjęcie Wielki Wybuch może nie być jedynym wybuchem / 123RF/PICSEL

Ciemny Wielki Wybuch

Jednak część naukowców zaproponowała nową teorię dotyczącą pochodzenia ciemnej materii. Skłaniają się do stwierdzenia, że przyczyną mógł być drugi Wielki Wybuch nazwany Ciemnym Wielkim Wybuchem. Teoria ta opiera się na stwierdzeniu, że ciemna materia ewoluowała na odrębnej ścieżce. Gdy inflacja dobiegła końca, nadal zalewała Wszechświat cząstkami i promieniowaniem, ale nie była źródłem ciemnej materii. Zamiast tego pozostało pole kwantowe, które, gdy Wszechświat się rozszerzał i ochładzał, przekształciło się, tworząc ciemną materię.

Dzięki takiemu podejściu, naukowcy mogą odrębnie traktować sprawy Wielkiego Wybuchu i powstania ciemnej materii. Biegną one różnymi torami, dzięki czemu nukleosynteza Wielkiego wybuchu może mieć taki przebieg, jaki obecnie przyjęliśmy. Natomiast ciemna materia ewoluuje osobnym torem, co pozwala na łatwiejsze jej śledzenie w obliczeniach. Oczywiście, wciąż jest to tylko jedna z teorii. Naukowcy nadal nie mają pewności, czy rzeczywiście doszło do Ciemnego Wielkiego Wybuchu.