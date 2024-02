Niesamowite zjawisko widoczne z Marsa. Perserverance wszystko zarejestrował

Łazik uchwycił marsjańskie zaćmienie Słońca

Należący do NASA marsjański łazik Perserverance był świadkiem niezwykłego zjawiska. Udało mu się zarejestrować, jak Fobos przesuwa się na tle Słońca. Miało to miejsce 8 lutego, gdy łazik znajdował się w kraterze Jezero.

Inżynierowie z Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA (JPL) NASA uzyskali 68 surowych zdjęć marsjańskiego zachodu Słońca. Materiał został uzyskany przy użyciu kamery Mastcam-Z znajdującej się po lewej stronie łazika. Jest to jedna z dwóch dostępnych przy Perserverance kamer, które umieszczone są na przypominającym szyję maszcie łazika. Są one często używane do rejestrowania krajobrazów marsjańskich.