Pełnia Księżyca w marcu 2023. Robaczy Księżyc zachwyci na niebie

Spis treści: 01 Pełnia Księżyca w marcu 2023. Kiedy i o której godzinie?

02 Robaczy Księżyc. Skąd wzięła się nazwa pełni w marcu?

Pełnia Księżyca w marcu 2023. Kiedy i o której godzinie?

W marcu 2023 pełnia Księżyca wypada 7 marca o godzinie 13:24, w 66. dniu roku kalendarzowego.

Chociaż moment pełnego oświetlenia może być trudny do obserwacji, to w godzinach wieczornych obraz widoczny gołym okiem będzie równie spektakularny. Pełnia będzie także widoczna dzień później, czyli w Dzień Kobiet. To idealna okazja, żeby zabrać drugą połówkę na romantyczny spacer w świetle Księżyca. Oczywiście jeśli planów nie pokrzyżuje nam pogoda... Na ten moment prognozy nie napawają optymizmem, ale wszyscy dobrze wiemy, że te potrafią być bardzo mylące.

Zdjęcie Prognoza pogody na Dzień Kobiet 8.03.2022. Zachmurzone niebo skutecznie utrudni obserwacje pełni Księżyca. / INTERIA.PL

Cykl księżycowy, czyli czas potrzebny Księżycowi na pokonanie pełnej orbity wokół ziemi trwa 29,5 dnia. Pełnia to moment największego oświetlenia powierzchni Srebrnego Globu promieniami Słońca, które odbijają się i trafiają do naszych oczu, powodując złudzenie, że Księżyc świeci własnym światłem.

Cały cykl księżycowy, czy inaczej miesiąc synodyczny dzieli się na 4 podstawowe części: fazę nowiu, pierwszą kwadrę, pełnię i ostatnią kwadrę.

Robaczy Księżyc. Skąd wzięła się nazwa pełni w marcu?

Pełnia Księżyca w marcu jest często określana mianem Robaczego Księżyca. Tę mało wdzięczną nazwę zawdzięcza rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej. W tym okresie na rozmarzającej po zimie ziemi pojawiały się charakterystyczne ślady tworzone przez budzące się do życia robaki żyjące w glebie.

Sprawdź także: Pełnie Księżyca. Oto najpopularniejsze nazwy

Inne nazwy, które różne kultury nadały pełni Księżyca w marcu to Czysta Pełnia, Klonowa Pełnia, Pełnia Śmierci i Skrzypiąca Pełnia. W literaturze spotkamy się też z określeniem Pełni Wiosennej, która zwiastuje rychłe ocieplenie i nadejście wiosny.

Zdjęcie Pełnia w marcu czasem nazywana jest też Soczystą Pełnią. W tym okresie zbiera się sok z drzewa klonowego, z którego powstaje słynny słodki syrop. / 123RF/PICSEL

Szczególnie ciekawa jest jeszcze jedna nazwa ukuta przez Indian, a mianowicie Soczysty Księżyc. Ma on swoje korzenie w soku z drzewa klonowego, który mieszkańcy północnej Ameryki zbierali w tym okresie. Sok był następnie przerabiany na symbol dzisiejszej Kanady - syrop klonowy.

