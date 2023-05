Pierwszy raz zobaczyliśmy, jak gwiazda pożera planetę. Ziemia może być następna

Kiedy zbliżają się do końca swojego życia, gwiazdy rosną do ok. miliona razy w stosunku do swojego pierwotnego rozmiaru, pochłaniając planety i wszystkie inne obiekty znajdujące się wokół nich. Astronomowie widzieli już gwiazdy tuż przed lub po pożarciu całych planet, ale nigdy wcześniej nie udało im się zaobserwować samego procesu - to się właśnie zmieniło, co opisują na łamach magazynu Nature badacze z Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytetu Harvarda i California Institute of Technology.



Fakt, że planety Układu Słonecznego w przyszłości zostaną pochłonięte przez Słońce, był czymś, o czym przeczytałem po raz pierwszy w liceum, więc uświadomienie sobie, że być może znaleźliśmy pierwszy w historii przykład podobnego zdarzenia w czasie rzeczywistym, było surrealistyczne komentuje w wypowiedzi dla CNN główny autor badania, Kishalay De z Massachusetts Institute of Technology.

Zaobserwowali, jak gwiazda pochłania planetę

Astronomowie obserwowali, jak gwiazda staje się ok. 100 razy jaśniejsza w ciągu zaledwie 10 dni, a następnie gaśnie - ich zdaniem gwiazda miała masę około 0,8 do 1,5 masy naszego Słońca, a masa planety wynosiła od 1 do 10 mas Jowisza. Uważają też, że to gwałtowne wydarzenie miało miejsce w naszej galaktyce, w odległości ok. 12 tys. lat świetlnych, a znaczna część materiału, z którego kiedyś składała się pochłonięta planeta, została wyrzucona w kosmos i może dać podstawę nowym ciałom niebieskim.