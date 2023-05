Dobrze, że Słońce tak nie potrafi. Gwiazda emituje groźne superrozbłyski

Plamy słoneczne, koronalne wyrzuty masy czy obfitość rozbłysków - Słońce jest ostatnimi czasy nieco bardziej aktywne, co sugeruje, że zmierza właśnie do maksimum swojego aktualnego cyklu. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w układzie podwójnym gwiazd V1355 Orionis... na nasze szczęście.

Dobrze, że Słońce tak nie potrafi. Ta gwiazda emituje rekordowe superrozbłyski /National Astronomical Observatory of Japan /domena publiczna