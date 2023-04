Księżyc ucieka od Ziemi. Czy kiedyś zniknie?

Obecność Księżyca na niebie to dla nas coś tak naturalnego, że kolejne cywilizacje opierały o jego orbitę swoje pomiary upływającego czasu - należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości nasz naturalny satelita nieustannie oddala się od Ziemi.

Naukowcy ustalili tempo tego procesu za pomocą paneli odblaskowych, które NASA umieściła na Księżycu podczas misji Apollo. Przez ponad 50 lat wystrzeliwali w nie wiązki laserowe i mierzyli, ile czasu zajęło wykrycie odbitych impulsów, co pozwoliło oszacować, że Księżyc oddala się od Ziemi o ok. 3,8 cm rocznie.

A dzieje się tak za sprawą wzajemnych efektów grawitacyjnych, tj. przyciąganie grawitacyjne Księżyca zmusza ziemskie oceany do wybrzuszenia się w jego kierunku, powodując pływy morskie, a grawitacja ziemska powoduje podobne efekty na Księżycu - wszystkie te siły sprawiają, że satelita oddala się od Ziemi. Czy to oznacza, że pewnego dnia po prostu ucieknie? Nie.

Księżyc powstał najprawdopodobniej z gruzu w wyniku zderzenia formującej się Ziemi z obiektem wielkości Marsa, a siły pływowe pomogły przyciągnąć go do jego obecnej odległości ok. 384 400 km od Ziemi, jak podaje Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich.