Pierwszy taki obraz Drogi Mlecznej stworzony dzięki "cząstkom-duchom"

Obserwacja naszej własnej galaktyki po raz pierwszy przy użyciu cząstek zamiast światła to ogromny krok. Wraz z rozwojem astronomii neutrinowej otrzymamy nową soczewkę do obserwacji wszechświata. Dlatego robimy to, co robimy. Zobaczyć coś, czego nikt nigdy nie widział i zrozumieć rzeczy, których my nie zrozumieliśmy.

Kurahashi Neilson.