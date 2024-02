Planety karłowate Układu Słonecznego mogą skrywać niespodziankę

Układ Słoneczny ma wiele księżyców i dziś już wiemy, że wybrane satelity naturalne Jowisza i Saturna skrywają podpowierzchniowe oceany. Mają je Enceladus, Europa i wiele wskazuje na to, że również Mimas. Okazuje się, że pewne planety karłowate z naszego systemu również mogą skrywać podobne niespodzianki.

Eris i Makemake z Układu Słonecznego mogą mieć oceany

Eris i Makemake to dwie planety karłowate znajdujące się w Układzie Słonecznym. Pierwsza z nich ma średnicę około 2326 km. Druga około 1430 km. Oba obiekty znajdują się znacznie dalej od Słońca niż Ziemia i okrążają je w odległości kilkudziesięciu jednostek astronomicznych.

Zdjęcie Planety karłowate Makemake i Eris / SwRI / materiał zewnętrzny

Wspomniane planety karłowate były obserwowane z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Następnie zebrane dane poddano modelowaniu. Naukowcy doszukali się w ten sposób pewnych oznak, które wskazują na wystarczają aktywność geotermalną tych światów, która pozwoliłaby na utrzymanie pod powierzchnią płynnych oceanów.

Odkrycie powiązane jest z lodem metanowym występującym na powierzchniach planet karłowatych. Na Eris i Makemake zachodzą procesy termiczne powiązane z metanem, co udowodniono badaniami izotopów. Finalnie wskazuje to na podwyższone temperatury w jądrach tych światów. To natomiast przekłada się na możliwość utrzymania płynnych oceanów pod powierzchnią. Nie ma jednak pewności, że one tam rzeczywiście występują.

Gdyby w skalistych jądrach Eris i Makemake występowała lub być może nadal mogła występować ciepła, a nawet gorąca geochemia, procesy kriowulkaniczne mogłyby następnie dostarczyć metan na powierzchnie tych planet, być może w niedawnych czasach geologicznych. Christopher Glein, geochemik planetarny z Instytutu Badań Południowo-Zachodnich w Teksasie

Planety karłowate odkryto niedawno

Eris i Makemake to planety karłowate, które znaleziono stosunkowo niedawno. Pierwsza z nich została potwierdzona w 2005 r. na zdjęciach z 2003 r. i przyczyniła się do "zabrania" Plutonowi statusu zwykłej planety, gdyż rozmiarami jest bardzo zbliżona. Na początku marca 2005 r. odkryto drugi z wymienionych światów.

Obie planety karłowate są niewielkie i znajdują się daleko od nas. Dlatego ich dokładniejsze zbadanie jest utrudnione.



