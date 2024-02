"Gwiazda Śmierci" Saturna ma ocean z wodą. Duże odkrycie na księżycu Mimas

Saturn ma wiele księżyców. Jednym z nich jest niewielki Mimas, który potocznie nazywany jest przez astronomów "Gwiazdą Śmierci". Nie bez powodu, bo z wyglądu rzeczywiście przypomina obiekt znany z filmu Gwiezdne Wojny. Tymczasem naukowcy dokonali nieoczywistego odkrycia.

Mimas ma pod lodową skorupą ocean z wodą

Naukowcy odkryli, że pod lodową skorupą księżyca Mimas skrywa się płynny ocean. To oznacza, że pod powierzchnią znajduje się woda. Uczeni sądzą, że jest ona mniej więcej pod lodem o grubości od 20 do 30 km. Jakby tego było mało, to jego historia jest krótka. Według naukowców ma on około 2-25 mln lat.

Reklama

Z wyliczeń naukowców wynika, że płynny ocean może stanowić nawet około połowy objętości Mimasa. To nie pierwszy księżyc w Układzie Słonecznym, który ma taką cechę. Innymi są Enceladus, który również znajduje się w pobliżu Saturna oraz Europa w okolicy Jowisza.

Zdjęcie Mimas na zdjęciu wykonanym przez sondę Cassini należącą do NASA / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute / materiał zewnętrzny

Głównym odkryciem jest znalezienie warunków sprzyjających zamieszkaniu na obiekcie Układu Słonecznego, po którym nigdy, przenigdy nie spodziewalibyśmy się obecności wody w stanie ciekłym. To naprawdę zdumiewające. Valery Lainey, członek zespołu odkrywczego i naukowiec z Observatoire de Paris w wypowiedzi dla Space.com

Mimas i Enceladus mają więc więcej wspólnego niż sądzono. Oba księżyce znajdują się w podobnej odległości od Saturna. Ten pierwszy jest mniejszy i jego średnica wynosi około 396 km. Natomiast drugiego około 500 km. Dla porównania nasz Srebrny Glob jest większy, bo ma 3474 km średnicy.

Księżyc Saturna wygląda jak "Gwiazdą Śmierci"

Mimas z daleka rzeczywiście wygląda jak "Gwiazdą Śmierci". Ma podobny kolor i podobieństwo jest widoczne w szczególności za sprawą wielkiego krateru, który przypomina otwór z potężnej broni umieszczonej na pokładzie obiektu z Gwiezdnych Wojen.

Warto dodać, że Mimas nie ma jednak spękanej powierzchni, która występuje na Enceladusie. Może to wynikać z młodszego wieku i kiedyś takie struktury pewnie powstaną również w lodowej skorupie "Gwiazdy Śmierci" Saturna, ale z pewnością tego nie doczekamy.