Dostępny już jest pierwszy teaser nowego sezonu epickiej sagi stworzonej przez Davida S. Goyera. "Fundacja" to oparta na nagradzanych powieściach Isaaca Asimova opowieść, z nominowanymi do Emmy Jaredem Harrisem i Lee Pacem oraz Lou Llobell w rolach głównych. Dostępnych będzie dziesięć emocjonujących odcinków, a premiera pierwszego odbędzie się już w piątek. Kolejne pojawią się co tydzień.