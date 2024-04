Trwają zdjęcia do trzeciego sezonu serialu sci-fi "Fundacja". Adaptacja bestsellerowego cyklu powieści Isaaca Asimova jest częściowo kręcona także w Polce.

W kolejnym sezonie serialu opowiadającym o grupie wyrzutków, którzy muszą odbudować cywilizację, ujrzymy m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski i Świątynię Opatrzności Bożej.

W przypadku tego kościoła po raz pierwszy zdecydowano się na współpracę z filmowcami. W zamian sfinansują oni ulepszenia w świątyni.

Hit z Apple TV powstaje w Polsce, to trzeci sezon "Fundacji"

Bazująca na cyklu powieści amerykańskiego pisarza Isaaca Asimova "Fundacja" Apple TV+ zadebiutowała w 2021 roku i spotkała się z dużym uznaniem widzów na całym świecie. Krótkie podsumowanie tego, o czym jest serial, zawiera się w jednym zdaniu: grupa wyrzutków musi odbudować cywilizację i uratować ludzi w obliczu upadku Imperium Galaktycznego. Jednak wątek ocalenia dziedzictwa nie jest jedynym, który zostaje poruszony w serialu, kolejne odcinki to także zaduma nad stanem społeczeństwa oraz dramaty, z którymi zmagają się główne postacie.

Reklama

Aktualnie trwają prace nad produkcją trzeciego sezonu hitu Apple TV+, a w rolach głównych wymienić można Lee Pace, Jareda Harrisa, Terrence Mann i Laurę Birn. Nad serialem pracują w naszym kraju trzy ekipy: polska, czeska i amerykańska, co daje łącznie 500 osób na planie. Ta pokaźna ekipa zajmuje się organizacją planu i zdjęciami między innymi w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Budynek ten lokalnie nazywany jest także "silosem", "statkiem kosmicznym" lub "wyciskarką do cytryn". Filmowców przyciągnął najwyraźniej ten charakterystyczny wygląd obiektu, wnętrza również prezentują się dość surowo i można powiedzieć, że pasują do klimatu z powieści.

Świątynia Opatrzności Bożej wystąpi w serialu "Fundacja"

Do 7 kwietnia na placu przed świątynią oraz we wnętrzu kościoła mieszczącego się w Warszawie trwały przygotowania, instalowane były elementy scenografii, światła. W niedzielę ruszyły zdjęcia i potrwają do 13 kwietnia. W zamian za wyłączenie części kościoła z użytku na czas zdjęć filmowcy przekażą datek w postaci sfinansowania budowy turbiny energetycznej.

- Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na współpracę z filmowcami. Stoją za tym dwa istotne powody. Po pierwsze, wizja filmowa koresponduje z przedstawieniem Świątyni jako miejsca schronienia ludzi, budowania wspólnoty. Po drugie, dzięki tej produkcji możliwe będzie sfinansowanie ważnego elementu modernizacji naszej infrastruktury energetycznej. Budowa turbiny energetycznej pozwoli znacząco zredukować koszty energii elektrycznej, stanowiącej olbrzymi składnik stałych kosztów funkcjonowania kompleksu. Jesteśmy przekonani, że to filmowe dzieło pokaże prawdziwe piękno architektury wilanowskiej Świątyni - przekazał zarząd Centrum Opatrzności Bożej.

Wideo youtube

Adaptacja powieści Isaaca Asimova jest kręcona w polskim kościele

Plan serialu Apple TV+ jest zamknięty i wierni, którzy chcą przyjść do kościoła, muszą zgłaszać pracownikom ochrony, że zmierzają do kaplicy na mszę. "W tym czasie Świątynia Opatrzności Bożej będzie zamknięta, z wyjątkiem kaplicy Najświętszego Sakramentu, w której będą celebrowanie codziennie msze święte. Jednak wejść będzie można do niej wyłącznie od zewnątrz" - powiedział Marek Drabik, pełnomocnik zarządu COB. Według zarządu nie chodzi tylko o finansowanie modernizacji, ale także odpowiednie ukazanie świątyni.

- Akcja serialu umieszczona w odległej przyszłości opisuje losy ludzkości po katastrofie i poszukiwanie nowego życia. Podobnie jak nasza świątynia jednocząca ludzi we wspólnym celu zbudowania wspólnoty, tak wizja filmowa koresponduje z przedstawieniem Świątyni, jako miejsca schronienia ludzi - mówi Marek Drabik cytowany przez stacja7.pl. - Nasz kościół zostanie w nim przedstawiony w bardzo pozytywny sposób, ukazując piękno budowli.

Świątynia jest częścią kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, w którego skład wchodzą także: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Panteon Wielkich Polaków oraz Mauzoleum Prezydentów II RP na Uchodźstwie. Świątyni przyznano antynagrodę architektoniczną "Makabryła", za zdobycie tytułu najbrzydszego budynku w Polsce oddanego do użytku w 2016 roku.