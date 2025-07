Netflix i NASA nawiązują współpracę. Starty rakiet na streamingu.

NASA+ to usługa, która wystartowała w listopadzie 2023 r . W platformie znajduje się mnóstwo dokumentów poświęconych amerykańskiej agencji czy też relacje na żywo ze startów rakiet lub spacerów kosmicznych. Materiały te będą dostępne wkrótce także w usłudze Netflix .

NASA nawiązała współpracę z Netfliksem. Dzięki niej materiały dostępne dotychczas ekskluzywnie w platformie amerykańskiej agencji wkrótce będą dostępne dla szerszego grona widzów poprzez najpopularniejszą usługę streamingową. Ma to nastąpić latem 2025 r.

Nowość dotyczy materiałów na żywo, które udostępniane są w NASA+. Obejmuje to starty rakiet kosmicznych czy spacery astronautów, które realizowane są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Agencja wierzy, że jej materiały z pomocą Netfliksa trafią do znacznie szerszego grona widzów. Szacuje się, że platforma dociera nawet do 700 mln użytkowników na całym świecie.