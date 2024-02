Rzadka erupcja słoneczna. W nadchodzących miesiącach czeka nas blackout?

System ostrzegania przed silnymi burzami magnetycznymi nie jest doskonały, a nasze satelity mają określoną odporność na promieniowanie. Przykładem tego, jakie skutki niesie ze sobą potężna burza magnetyczna, jest zdarzenie z 1859 roku. Między 28 sierpnia, a 2 września astronomowie obserwowali liczne plamy na Słońcu. Natomiast 1 września angielski astronom amator Richard Carrington zaobserwował potężny rozbłysk, któremu towarzyszył CME.

Po 18 godzinach obłok dotarł do Ziemi, co było niezwykle szybkie, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj trwało to od 3 do 4 dni. W efekcie na Ziemi rozpętała się jedna z najintensywniejszych burz magnetycznych w historii pomiarów.

Zgłoszono liczne awarie sieci telegraficznych na terenie Europy i Ameryki Północnej. Niektórzy nawet zaobserwowali zapalenie się od iskier papieru w telegrafach. Nie można było wysyłać wiadomości. Zorza polarna była wówczas widoczna na całym świecie.

Ponad sto lat temu ucierpiały jedynie telegrafy, jednak teraz infrastruktura komunikacyjna i energetyczna jest na tyle rozwinięta, że równie potężna burza słoneczna, jak ta z roku 1859 spowodowałaby blackout na całym świecie. Transformatory uległyby spaleniu, a biorąc pod uwagę fakt, że sieci energetyczne w Europie są ze sobą mocno powiązane, nastąpiłaby reakcja łańcuchowa niemożliwa do przewidzenia w skutkach.