Przedstawiciele Uniwersytetu w Pensylwanii oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przeprowadzili dwa badania w ramach inicjatywy Breakthrough Starshot. Okazuje się, że najlepszym sposobem na wysłanie sond na obce planety będzie wyposażenie ich w żagle słoneczne.

Wysokoenergetyczne promienie światła będą uderzały w żagle, pchając leciutkie urządzenia w głąb kosmosu. Pojazdy mają osiągnąć 20 procent prędkości światła. Takie żagle powinny być niezwykle lekkie i jednocześnie bardzo trwałe. Posiadamy już takie materiały jak np. Mylar. Najlepszym przykładem tego, że sprawują się one rewelacyjnie może być misja LightSail 2.

Zdjęcie Projekt Breakthrough Starshot wyślę pierwszą sondę na egzoplanetę / NASA / materiały prasowe

Stephen Hawking i Yuri Milner jakiś czas temu zainicjowali niesamowity projekt o nazwie Breakthrough Starshot, o którym wspomnieliśmy wyżej. Jego celem jest wysłanie setek małych sond do układu Alfa Centauri i sprawdzenie, czy przypadkiem nie egzystują tam jakieś inteligentne formy życia. Teraz to marzenie staje się faktem.

Dziś nie ma już z nami Hawkinga, ale Milner obiecał, że zrealizuje wspólną z nim wizję. O Alfie i Proximie Centauri zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy astronomowie z NASA poinformowali, że na planecie, krążącej wokół tej drugiej gwiazdy, panują odpowiednie warunki do powstania i rozwoju życia. Niedawno w układzie odkryto kolejne światy.

Zdjęcie Pierwsza misja żagla słonecznego odbędzie się na planetoidę / NASA / materiały prasowe

Misja ma pozwolić nam dowiedzieć się więcej o tych fascynujących obiektach. Oczywiście nie będzie to proste zadanie, pomimo faktu, że układ znajduje się zaledwie 4 lata świetlne od nas, czyli ok. 40 bilionów kilometrów.

NASA właśnie poinformowała, że jej naukowcy pracują nad nową wersją żagla słonecznego w ramach projektu Diffractive Solar Sail. Nowa technologia ma zostać przetestowana w kosmosie w ciągu najbliższych 2 lat. W te żagle zostaną wyposażone mikrosondy projektu Breakthrough Starshot.

Według planu, najmniejsze sondy w historii powstaną na bazie urządzeń Sprite. Zostały one niedawno pomyślnie przetestowane na orbicie. Są one bardzo malutkie, bo ich rozmiar to 3,5 na 3,5 centymetra, ważą do 4 gramów i mieszczą się na nich panele słoneczne, komputery, czujniki (magnetometr, żyroskop) oraz radio, dzięki którym mogą mieć możliwość komunikacji.

To prawda, projekt budowy nowego żagla słonecznego i wysłania sond na pierwszą egzoplanetę brzmi nierealnie, ale Stephen Hawking za swojego życia, a obecnie Yuri Milner i wielu entuzjastów technologii kosmicznych wierzy, że uda nam się opracować napęd, dzięki któremu będziemy mogli eksplorować najbliższe gwiazdy i ich planety. Co ciekawe, pierwsze testy innowacyjnego napędu mają być przeprowadzone przy okazji misji sondy na tajemniczą kosmiczną skałę o nazwie 1I/ʻOumuamua.