Wielka Brytania stawia na przemysł kosmiczny. „Będziemy wysyłać rakiety co miesiąc”

Miniaturyzacja przemysłu kosmicznego

Dawniej sondy kosmiczne osiągały rozmiary samochodów osobnych, jednak teraz możliwe jest zbudowanie satelity wielkości pudełka po butach. Stanowi to niesamowite ułatwienie i nie wymaga już budowania gigantycznych rakiet. Do wystrzelenia małego satelity wystarczy rakieta, którą oferuje firma Skyrora.

Rakieta Skyrora XL mierzy 22 metry wysokości. Jest to kolosalna różnica w porównaniu do rakiety Saturn V mierzącej 110 metrów, która zabrała astronautów misji Apollo na Księżyc. Skyrora XL to trzystopniowa rakieta napędzana silnikami zbudowanymi przy pomocy technologii druku 3D.

Brytyjska firma chce wysyłać rakiety w kosmos co miesiąc

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami firmy, rakieta będzie w stanie wystrzelić na orbitę kilkanaście satelitów rocznie.

Platforma startowa będzie znajdowała się na wyspie Unst, dzięki czemu rakieta będzie startowała nad otwartymi wodami Morza Północnego, transportując satelity na orbity polarne. Nie bez powodu wybrano akurat to miejsce, ponieważ sondy będą wtedy w idealnym miejscu do monitorowania wahania poziomu morza czy topnienia pokrywy lodowej.

Każda z rakiet będzie w stanie wynosić ładunki o masie do 300 kilogramów przy jednoczesnym koszcie od 30 000 do 36 000 funtów za kilogram. Aby wynieść ładunek na odpowiednią wysokość, rakieta spali do 50 000 litrów paliwa.

Mamy nadzieję, że za kilka lat będziemy co miesiąc wystrzeliwać rakietę. Na pierwszym etapie Skyrory znajduje się siedem silników oraz kolejny na drugim etapie, co oznacza, że będziemy musieli budować jeden z nich co trzy lub cztery dni, aby dotrzymać harmonogramu. Powiedział Euan Clark, kierownik zespołu projektowego w Skyrorze.