NASA testuje silniki rakiety nie z tej planety. Wykorzystana zostanie w misji MSR

Należący do NASA łazik Perseverance skrupulatnie gromadzi próbki skał z Czerwonej Planety. Kolejnym krokiem będzie przetransportowanie ich na Ziemię, by naukowcy mogli poddać je analizie. Jednak do tego celu potrzebna jest rakieta nie z tej planety, czyli taka, która będzie w stanie wystartować mimo warunków panujących na Marsie.

Zdjęcie Ta ilustracja przedstawia pojazd Mars Ascent Vehicle (MAV) NASA w locie / NASA / domena publiczna