Coś ciekawego dzieje się na Marsie. Obraca się coraz szybciej

Dzień na Marsie trwa o ok. 37 minut dłużej niż dzień na Ziemi, ale wygląda na to, że za jakiś czas może się to zrównać. Dane z lądownika InSight ujawniły bowiem, że dni na Czerwonej Planecie stają się coraz krótsze, ale naukowcy nie są pewni, dlaczego tak się dzieje.

Dni na Ziemi coraz dłuższe, a na Marsie odwrotnie. Czerwona planeta obraca się coraz szybciej. /123RF/PICSEL