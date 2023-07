Wszechświat może być dużo starszy niż do tej pory sądzono

Jednak istnieje jeszcze jedna teoria, dlaczego światło w oddali wydaje się bardziej czerwone. Szwajcarski astronom Fritz Zwicky w 1929 roku wysnuł teorię sugerującą, że biorąc pod uwagę, jak ogromne obszary pokonuje światło, po drodze musi tracić energię, a mniej energii to mniejsza częstotliwość i dłuższe fale, co za tym idzie, światło „zmęczyło się”.

Słabe punktu hybrydowej teorii

Jednak hipoteza o słabnącym świetle nie zyskała wielu zwolenników, w związku z czym teoria Wielkiego Wybuchu stanowi podstawę rozumienia rozszerzającego się wszechświata. Gupta postanowił połączyć obie teorię, a nie traktować je jako dwie wykluczające się koncepcje. Takie połączone rozumienie rozwoju wszechświata może pomóc wyjaśnić, dlaczego kwazary i galaktyki wydają się tak dojrzałe.

Hipoteza Gupty zakłada, że wszechświat rzeczywiście jest tak duży, jak nam się wydaje, ponieważ rozszerzył się w wyniku Wielkiego Wybuchu. Jednak wprowadza do modelu pewne poprawki związane z tak zwaną stałą sprzężenia. Stałe sprzężenia opisują oddziaływania sił między cząsteczkami, które wpływają na siebie w określony sposób.

Jednak ta „stała”, mimo że stała, może zmieniać się wraz z energią. Co za tym idzie, teoretycznie stałe sprzężenia mogłyby zmieniać się na tyle, aby wpływać na zachowanie światła. Jeżeli ta stała zmienia się w czasie, dotychczasowe obliczenia dotyczące wieku wszechświata okazałyby się błędne.

Słabym punktem tej teorii jest to, że jeżeli światło rzeczywiście traci na energii wraz z przebytą odległością, to odpowiadałoby to również utracie pędu, a to z kolei wpłynęłoby na obraz, który do nas dociera. Natomiast, biorąc pod uwagę wygląd starożytnych galaktyk i to, że wyglądają na wyjątkowo drobne, powoduje konflikt, co sugeruje ponowne rozważenie hybrydowej hipotezy.