Gdy już wszystkie nowe panele zostaną zainstalowane, podłączone oraz przetestowane, będą mogły służyć do generowania energii na stacji. Potrzeby energetyczne stacji kosmicznej rosną ze względu na liczbę eksperymentów czy sprzętu na pokładzie — w związku z tym nowy system zasilania będzie wykorzystywał stare panele, które się starzeją i stają się mniej wydajne, a także nowe.

Reklama

Spacer kosmiczny będzie transmitowany na żywo przez NASA. Możemy zatem całkowicie za darmo obejrzeć, jak przebiega instalacja. Co istotne, nie zostaniemy pozostawieni sami sobie. Relacja będzie nie tylko zawierać informacje dotyczące planowanych zadań, ale i komentarze ekspertów, którzy wyjaśnią, nad czym dokładnie będą pracować astronauci.

Gdzie i kiedy oglądać spacer kosmiczny?

Spacer kosmiczny będzie oczywiście transmitowany na kanale telewizyjnym NASA, czyli NASA TV. Wydarzenie będzie też emitowane na kanale NASA na YouTube. Relację możemy obejrzeć poprzez poniższe wideo. Przed wydarzeniem możemy też ustawić powiadomienie, jeżeli nie chcemy przegapić transmisji. Kiedy zatem spodziewać się rozpoczęcia?

Wideo youtube

Spacer kosmiczny odbędzie się o 14:55 polskiego czasu (8:55 AM ET) i ma potrwać około 6 godzin. Jeżeli jednak ciekawią nas szczegóły operacji, transmisję najpewniej lepiej będzie włączyć wcześniej — będzie ona dostępna od 13:30 (7:30 AM ET).