Spacer kosmiczny 700 km nad Ziemią. Polaris Dawn tworzy nową historię

Misja Polaris Dawn to historyczne przedsięwzięcie ludzkości związane z podróżami w kosmos. We wtorek SpaceX wystrzeliło rakietę Falcon 9, na której szczycie znalazła się kapsuła Dragon z czteroosobową załogą. Jej wybrani członkowie wkrótce wybiorą się na spacer kosmiczny.

Spacer kosmiczny z udziałem załogi Polaris Dawn

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do spaceru kosmicznego, który odbędą dwie osoby z załogi Polaris Dawn. Kapsuła Dragon znajduje się na wysokości około 700 km nad Ziemią, gdzie została sprowadzona z dwa razy wyższej orbity (1400 km od powierzchni).

Spacer kosmiczny odbędzie się na tej wysokości i jest to daleko od Ziemi. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje około 400 km nad planetą, a naprawy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a z udziałem astronautów odbywały się na wysokości ponad 500 km.

Na spacer kosmiczny wybiorą się dowódca oraz fundator misji Polaris Dawn, czyli Jared Isaacman. Druga osoba to Sarah Gillis, która na co dzień pracuje w SpaceX. "Astronauci" opuszczą kapsułę Dragon poprzez specjalny właz, który zamontowano w statku na potrzeby tego przedsięwzięcia. Plan zakłada, że nastąpi to przed godziną 12:00 w Polsce. Relacja z wydarzenia rozpocznie się o 10:55 czasu w naszym kraju.