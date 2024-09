Plan SpaceX obejmujący rakietę Starship jest bardzo ambitny

Trzeba przyznać, że plan jest bardzo ambitny, ale trudno powiedzieć, czy zostanie zrealizowany w tak krótkim terminie. Loty na Marsa rzeczywiście mają sens co około dwa lata, gdy Czerwona Planeta zbliża się na orbicie do Ziemi. Przegapienie tego okienka będzie skutkowało koniecznością przesunięcia misji o kolejne dwa lata.

Sam Starship również nie jest jeszcze gotowy do lotów na Marsa. Wszak odbył dopiero cztery próby orbitalne z wykorzystaniem pierwszego stopnia Super Heavy, z których każda kolejna była coraz bardziej udana. Jednak nadal jest to projekt na etapie, gdzie nie udaje się wylądować żadnym elementem konstrukcji na Ziemi, a co dopiero na obcej planecie.

Dlatego "obietnice" Muska warto traktować z przymrużeniem oka. Zwłaszcza, że w przeszłości jego deklaracje również ulegały wydłużeniu. Zapewne pamiętacie, jak planował misję Starshipa z turystami w okolice Księżyca? Nic z tego nie wyszło.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.